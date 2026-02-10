Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia instanței este definitivă

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.

Acesta a fost trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2025, fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani și alte infracțiuni.

Potrivit DNA, în perioada 2022–2025, acesta ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și promovarea unor hotărâri de consiliu local favorabile anumitor persoane.

„În perioada 2022 – 2024, inculpatul ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plajă sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, în 2020, primarul ar fi cerut 70.000 de euro și ar fi primit 20.000 de euro pentru emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un bloc P+12 în stațiunea Neptun.

În 2023, Radu Cristian ar fi beneficiat de un folos în echivalentul a 500.000 de euro, constând în reducerea prețului de achiziție a unui activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere a terenurilor din Portul Turistic Mangalia. Tot în același an, ar fi primit 150.000 de lei din cei 50.000 de euro solicitați pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia la construirea unui imobil în Neptun.

În ianuarie-februarie 2025, edilul ar fi primit 50.000 de euro pentru ca o persoană să obțină de la Primăria Constanța un certificat de atestare a edificării unei construcții realizate fără autorizație în stațiunea Saturn.

Procurorii solicită confiscarea a peste două milioane de lei, sumă despre care susțin că nu ar proveni din surse legale.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei.