Păstrăvul curcubeu, noua specie adaptată la Marea Neagră. Cât costă kilogramul

Un experiment desfășurat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM) din Constanța a demonstrat că păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) se poate adapta cu succes la condițiile marine ale Mării Negre, deschizând astfel calea pentru dezvoltarea unei noi ramuri de acvacultură pe litoralul românesc.

Adaptare spectaculoasă la apa sărată

Loturile de păstrăv curcubeu au fost aduse în noiembrie 2024 de la o păstrăvărie din Prahova, având o greutate medie de aproximativ 35 de grame. Peștii au fost introduși direct în sistemul recirculant marin (RAS) al INCDM, într-un mediu cu salinitate de 15‰ și o temperatură de 15°C, semnificativ diferită de cea a apei dulci în care trăiseră anterior.

„În ciuda schimbării bruște a salinității și a diferenței de temperatură, toți indivizii au înotat și s-au hrănit normal, fără semne de stres”, au transmis specialiștii. Pe tot parcursul experimentului, nu s-au înregistrat pierderi, mortalitatea fiind zero — o performanță notabilă pentru o specie obișnuită cu mediul dulceacvatic.

După aproape un an petrecut în apă sărată, păstrăvii au ajuns la o greutate medie de 1,6 kilograme, unele exemplare depășind chiar 2 kilograme, ceea ce înseamnă o multiplicare a biomasei de peste 40 de ori.

Specialiștii au observat că salinitatea optimă pentru creșterea păstrăvului este între 14 și 16‰, iar oxigenul dizolvat și pH-ul s-au menținut la valori excelente pentru acvacultură. Peștii își modifică însă comportamentul atunci când temperatura apei depășește 22°C, refuzând complet hrana la 24,5°C.

Culoare roz naturală, obținută prin alimentație controlată

Hrana administrată în timpul experimentului a fost îmbogățită cu extracte naturale de sfeclă roșie, morcov și betacaroteni (astaxantină), ceea ce a contribuit la colorarea naturală a cărnii într-o nuanță de roz intens, specifică păstrăvului somonat. Această calitate face produsul final mai atractiv pentru consumatori și restaurante.

Ferme piscicole românești pregătite să intre în producție

După succesul testului, două ferme piscicole din Mangalia și 2 Mai se pregătesc să înceapă producția de păstrăv somonat marin, care ar putea ajunge în scurt timp în restaurantele de pe litoral.

Prețul estimat este între 50 și 60 de lei kilogramul, iar în meniu va fi disponibil sub formă de filet sau sushi, spun reprezentanții institutului.

„Echipa de acvacultură a INCDM va continua colaborarea susținută cu mediul privat, oferind informații de specialitate și realizând noi experimente pentru dezvoltarea sectorului piscicol românesc”, au precizat cercetătorii.