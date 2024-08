Surpriza unui client care a comandat pește la o terasă din Vama Veche. A primit „păstrăv de pe Temu”

Un turist care a încercat să savureze un pește la o terasă din Vama Veche a primit, se pare, mâncarea rămasă de la un alt client. Postarea lui a strâns mii de like-uri și sute de comentarii.

Experiențele gastronomice din Vama Veche se remarcă din ce în ce mai mult prin incidente neplăcute. Recent, un turist care a vizitat cherhanaua locală cu intenția de a savura un pește la grătar a avut parte de o surpriză neplăcută: a găsit în farfurie doar oase, informează Replica de Constanța.

Imaginea postată pe Facebook sugerează că peștele servit ar fi fost, de fapt, resturi de la un alt client, reutilizate de angajații cherhanalei în loc de a fi preparat o nouă porție proaspătă.

Turistul a tratat experiența cu umor, postând pe rețelele sociale fotografia cu resturile de pește primite și adăugând un comentariu ironic: „It ain`t much, but at least it`s expensive”, adică „Nu e mult, dar măcar e scump.”

Postarea a strâns peste două mii de like-uri și sute de comentarii. Turistul a continuat să facă haz de necaz și în comentarii spunând că a primit „păstrăv de pe Temu” sau „scrumbie după 237 de ani în Vaslui”. Mai mulți turiști s-au plâns în comentarii de serviciile terasei din Vama Veche, dar și de prețurile usturătoare de pe litoral. Alții internauți au recomandat alte localuri din zonă.

Experiența neplăcută a turistului la cherhana din Vama Veche coincide cu o altă poveste din weekend, când un alt român a dezvăluit prețurile exagerate de la o terasă locală. Acesta a plătit 629 de lei pentru un prânz, inclusiv 19 lei pentru o simplă salată de varză și aceeași sumă pentru o apă minerală de 750 ml.

Recent, directorul general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a evidențiat într-o postare pe Facebook cum prețul unei sticle de apă poate sări de la aproximativ 2,5 lei la 16 lei într-o stațiunea de la Marea Neagră.