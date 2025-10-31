IPS Teodosie nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius”

Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a interzis lui IPS Teodosie să mai dea binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, potrivit unor surse consultate de Info Sud-Est.

Decizia retragerii acestui drept a fost luată printr-o hotărâre de sinod mitropolitan.

Astfel, în momentul în care se vor face angajări sau promovări în Facultatea de Teologie, binecuvântarea va fi dată de Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, adică de către Patriarhul Daniel, notează sursa citată.

Ca să poată preda în învățământul teologic universitar și preuniversitar, profesorii trebuie să primească binecuvântare.

IPS Teodosie a predat între anii 2002 și 2022 la Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), al cărei decan a fost ales imediat după ce a ajuns cadru universitar.

Conducerea universității l-a pensionat când a împlinit 65 de ani, însă Teodosie a contestat în instanță decizia UOC.

Arhiepiscopul Tomisului a pierdut definitiv procesul pe această speță.

La începutul acestei luni, IPS Teodosie a fost scos de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

Teodosie și-a construit un cult propriu

De când este arhiepiscop al Tomisului, Teodosie și-a construit în Constanța un cult propriu, paralel cu Biserica Ortodoxă, remarca, anterior, Info Sud-Est.

Presa locală scrie că a fost ajutat de politicienii vremii, de rețeaua de preoți, oameni de afaceri locali, instituții publice și, de câțiva ani, ajutat masiv de social media.