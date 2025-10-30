Fiul lui Sabin Ilie strălucește la Farul U16. Gol de senzație care i-ar face invidioși pe Messi și Ronaldinho

Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie și nepotul lui Adrian Ilie, a ieșit în evidență la juniorii de la Farul Constanța, marcând un gol spectaculos în Cupa României U16. Poreclit „Bombiță”, tânărul atacant a înscris după o fază individuală memorabilă, care a adus aminte de stilul inconfundabil al lui Gică Hagi.

Golul a venit după ce Bogdan a primit mingea cu spatele la poartă, la aproximativ 25 de metri, și s-a întors rapid, driblând mai mulți adversari. Finalizarea elegantă cu stângul, la colțul lung, l-a făcut să strălucească în fața colegilor și a spectatorilor.

Fiul lui Sabin Ilie a evoluat și pe flancul stâng al liniei ofensive a echipei U16, iar tatăl său continuă să fie implicat activ în dezvoltarea sa, participând la antrenamente, cantonamente și meciuri.

Fiul lui Sabin Ilie, dorit de Valencia

De altfel, Bogdan a fost dorit de Valencia în copilărie, însă Sabin Ilie a ales să-l înscrie la Academia Gheorghe Hagi, considerând că este cea mai bună opțiune pentru formarea sa fotbalistică.

„Este un copil foarte talentat. A făcut 11 ani pe 1 decembrie. Joacă la New Star la Petre Marin și Sorin Ghionea. Ei vă pot spune mai multe, să nu ziceți că îl laud eu. Joacă la grupa 2009 și la 2010. A ieșit cel mai bun fotbalist la turneul de la Slatina. A fost lăudat de Ilie Dumitrescu, de Hagi pentru că face lucruri care sunt înnăscute, fără să le gândească.

Petre Marin i-a zis Bombiță: de la Bombă la Bombiță. El s-a dus la școala de fotbal de la șase ani. Are o forță explozivă, e stângaci dar are ambele picioare. Are o viteză de reacție extraordinară. Asta o îmbunătățești în timp dar el s-a născut cu ea. Sunt moștenite din genă. Se vede că se trage din familie de fotbaliști.

Eu îl văd pe Bogdănel atacant-playmaker. Eu îl văd număr zece pentru că el vede jocul ca un fotbalist de 18 ani. Și asta zic de acum doi ani. Scapă și singur cu portarul, se face că dă la poartă și pasează. Nu îl învață nimeni! El le face! Pentru Bogdănel m-au întrebat și cei de la Valencia. Că ei joacă între ei în campionat! Dar eu nu pot să iau copilul. Și-a făcut prieteni aici și așa mai departe.

Hagi îl știe de acum trei ani. Doar la academie la el l-aș da! New Star au chiar parteneriat cu echipa lui Gheorghe Hagi”, spunea Sabin Ilie în 2021 pentru FANATIK.