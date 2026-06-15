Momente tensionat la Murfatlar: un bărbat amenință că se aruncă de pe pod. Intervenție în dinamică a poliției și ISU

Un bărbat a urcat pe podul din Murfatlar, județul Constanța, și amenință că se va arunca în gol în Canalul Dunăre-Marea Neagră, potrivit informațiilor disponibile în acest moment.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și polițiști și negociatori, care încearcă să gestioneze situația și să îl convingă pe bărbat să coboare în siguranță, relatează Ziua de Constanța. Se pare că acesta s-ar afla de mai mult de 2 ore acolo.

Traficul în zonă este restricționat pe o bandă pe durata intervenției.

Momentul a fost filmat și transmis live pe platforma TikTok, iar imaginile surprinse arată mai multe persoane adunate în zona de sub pod.

Știre în curs de actualizare.