Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și-a ispășit pedeapsa dată de BOR. Cum a ajuns controversatul personaj o voce de temut în biserica ortodoxă, dar și în politică

Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost scos săptămâna trecută de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.

De când este arhiepiscop al Tomisului, Teodosie și-a construit în Constanța un cult propriu, paralel cu Biserica Ortodoxă. Presa locală scrie că a fost ajutat de politicienii vremii, de rețeaua de preoți, oameni de afaceri locali, instituții publice și, de câțiva ani, ajutat masiv de social media.

”El conduce autoritar Arhiepiscopia Tomisului și, de câțiva ani, este patron spiritual peste complexul privat al Mănăstirii Văcăreștii Noi dintr-o localitate din apropierea Constanței, lăcaș care a devenit cel mai important cuib neolegionar din Dobrogea. Pentru a-și spori influența, Teodosie și-a înființat propriul post de radio, care ulterior a devenit și primul din cele religioase care a început să transmită emisiunile în regim video live”, scrie Info Sud-Est.

Teodosie a intrat în vizorul BOR de trei ori, iar ultima dată i-a fost interzis să mai slujească în afara județului Constanța, sancțiune care i-a fost ridicată recent .

A nesocotit vaccinarea

”În timp ce mesajul oficial al BOR era pro-vaccinare și de respectare a restricțiilor sanitare impuse de autorități pentru combaterea răspândirii coronavirusului în timpul stării de urgență, Teodosie nu numai că a încălcat toate regulile sanitare, dar a organizat un ”al doilea Paște”. Însă impactul nu a fost cel scontat: Doar 300 de constănțeni au răspuns îndemnului și au venit ”să ia Lumină” la slujba dintre 26 și 27 mai 2020, după ce Paștele fusese deja sărbătorit în 19 aprilie, atunci când credincioșii au primit Lumină acasă, de la voluntari și preoți, și nu au putut participa la slujba de Înviere din cauza restricțiilor impuse prin ordonanțele militare”, mai scrie Info Sud-Est.

Publicația mai scrie că după plecarea grupării locale Mazăre-Constantinescu și schimbarea conducerii PSD la nivel central, arhiepiscopul Tomisului a schimbat social-democrații cu AUR, iar după ruperea politică a Dianei Șoșoacă de George Simion, Teodosie a trecut de la AUR la SOS.

”Polul extremist a obținut cele mai mari procente la suita de alegeri din 2024 în Dobrogea și Suceava (județul natal al lui Teodosie), iar la acest fenomen a contribuit masiv și puzderia de biserici și mănăstiri din Tulcea – Neamț – Suceava (tot din aripa nereformată a BOR). Citește aici o analiză integrală ISE-G4Media despre acest fenomen.

Teodosie a lansat constant mesaje similare cu cele ale propagandei ruse și a fost sancționat de BOR pentru că a făcut apologia dictatorului Vladimir Putin, dar și a lui Călin Georgescu.

Teodosie a spus despre Putin, care a invadat nejustificat și extrem de dur Ucraina începând cu 24 februarie 2022 și este inculpat pentru crime de război de Curtea Penală Internațională de la Haga, care a emis mandat de arestare pe numele său, că este ”un om al împăcării”, că ”nu este chiar așa negru” cum este prezentat în spațiul public și că este ”un mare ctitor” de biserici”, au mai arătat jurnaliștii.

Despre pro-rusul cu discurs legionar Călin Georgescu Teodosie a declarat că este ”trimis al lui Dumnezeu”. Toate declarațiile au fost făcute pentru publicația franceză Le Figaro, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale în care Georgescu a ajuns în turul doi.

Domeniul de la Văcărești

Teodosie și-a construit la Văcărești un complex monahal ridicat în timp record cu ajutorul semnificativ al unor oameni de afaceri locali, pe un teren privat aparținând controversatului medic neurochirurg Ștefan Mindea, pe care Teodosie l-a făcut preot.

Pe pereții așezământului de la Văcărești sunt bătute în mozaic mai multe figuri legionare, iar starețul a fost promovat de arhimandritul legionar Iustin Pârvu, căruia măicuțele îi cântau ”Sfântă tinerețe legionară”.

Triplarea numărului de biserici și influența prin rețeaua de preoți

La o populație de sub 250.000 de locuitori, cu mai multe decese decât nașteri în ultimii ani, numărul bisericilor din municipiul Constanța a crescut constant în epoca Teodosie-Mazăre.

A fost cea mai importantă pârghie prin care Teodosie, venit la Constanța din Suceava via București, abia înscăunat, a reușit să-și sporească rapid puterea în rândul clerului.

”Teodosie, ajutat de liderii PSD de la acel moment, Radu Mazăre în oraș și de Nicușor Constantinescu în județ, a dat drumul la construcția de biserici și mănăstiri (ba chiar îi fusese promisă de Mazăre o nouă catedrală), multe dintre ele fără să țină cont de regimul de construcții, autorizații, modul în care obținea terenul sau de locul unde începea să construiască. 45 de biserici și 12 capele sunt construite doar în orașul Constanța, iar mai multe biserici sunt fie neterminate de la începutul anilor 2000, fie sunt controversate din cauza lipsei documentației necesară construirii. Astfel, Teodosie a înghesuit biserici între case, fără autorizații, le-a construit pe trotuar sau în parcuri ori chiar pe teren privat, o practică neuzuală și neacceptată de Biserica Ortodoxă Română”, mai scriu jurnaliștii.

Dosarele lui Teodosie

În 2009, România Liberă i-a organizat lui Teodosie un flagrant, prin înscrierea incognito a unui reporter la facultate, ilegal, fără respectarea condițiilor necesare înscrierii, în schimbul unei sume de bani. Procurorii au deschis dosar penal însă speța a fost tergiversată și, în cele din urmă, închisă.

Pe numele său au fost deschise trei dosare penale de-a lungul anilor, unul clasat, unul trimis în judecată și achitat definitiv, iar un al treilea este în instanță și se judecă.

În anul 2017 a fost trimis în judecată pentru fraudarea fondurilor UE în dosarul ”Ferma Nazarcea”, dar a fost achitat și de Curtea de Apel Constanța, și de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că ”fapta nu există”.

„Știam că cele pentru care eram cercetat nu există. Păcat de osteneala celor ce au întors pe față și pe dos toate acele declarații și acuzații. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog pentru toți cei ce păzesc dreptatea în această țară să aibă mereu credință lumină și dragoste de oameni”, a declarat ÎPS Teodosie după aflarea sentinței judecătorești definitive.

În luna mai 2024, Teodosie a fost trimis în judecată după ce un fals om de afaceri i-a propus, iar arhiepiscopul a acceptat, spunând că ”e mană cerească”, să aducă arhiepiscopiei suma de 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte, în schimbul unui comision pe care afaceristul îl cerea. Dosarul a pornit de la o anchetă Recorder.

Visul de a deveni patriarh

Teodosie nu a renunțat la visul de a deveni patriarh. În 2023, el a cerut BOR ca arhiepiscopia să devină mitropolie și, implicit, el să fie ridicat la rangul de mitropolit. Iar în 2024, Teodosie le-a cerut preoților să protesteze față de refuzul BOR de a transforma Arhiepiscopia Tomisului în mitropolie, ca să arate că are susținere pentru mitropolie. Sfântul Sinod l-a judecat atunci pentru răzvrătire și presiune publică, iar Teodosie a anulat protestul în ultimul moment.

Patriarhul Daniel a decis la vremea respectivă să ”înjumătățească” influența și teritoriul lui Teodosie, trecând județul Tulcea sub păstorirea Episcopului Visarion. Arhiepiscopia condusă de Teodosie este singura din țară formată dintr-un singur județ.

Colaborarea cu Securitatea

În vara anului 2006 a apărut subiectul foștilor colaboratori cu Securitatea și, printre numele apărute în spațiul public, se număra și cel al Arhiepiscopului Tomisului. ”Nu am colaborat cu Securitatea şi nu am făcut poliţie politică. A fost un jurămînt de credinţă faţă de ţară, nu ca să fac rău cuiva. E un jurămînt de credinţă, nu de a urmări pe cineva, un fel de prelungire a jurămîntului militar, pentru a-mi ajuta ţara. Cred că am fost urmărit de fosta Securitate, însă nu am făcut niciodată ceva care să mă incrimineze”, declara Teodosie pentru ziarul de casă al fostului primar.