Istoric: „Actul de la 23 August a întârziat comunizarea României”. De ce n-au mai venit americanii

Lovitura de stat de la 23 August 1944 a întârziat cu mai bine de patru ani instaurarea comunismului în România, spun istoricii. Chiar dacă finalul a fost același, în istorie rămân faptele eroice ale celor care s-au opus sistemului dictatorial.

La 23 August 1944, regele Mihai I a decis demiterea ╚Öi arestarea lui Ion Antonescu, prim-ministrul Rom├óniei ╚Öi a dispus ├«ncetarea imediat─â a colabor─ârii Rom├óniei cu Puterile Axei (Germania Nazist─â, Italia Fascist─â ╚Öi Japonia imperialist─â), ╚Öi ├«nceperea tratativelor de armisti╚Ťiu cu Alia╚Ťii ╚Öi de colaborare militar─â cu Uniunea Sovietic─â.

Istoricul M─âd─âlin Hodor, cercet─âtor la Consiliul Na╚Ťional pentru Studierea Arhivelor Securit─â╚Ťii, a explicat pentru ÔÇ×Adev─ârulÔÇť care era contextul politic ├«n Rom├ónia ├«n timpul celui de-al Doilea R─âzboi Mondial, cum a am├ónat Rom├ónia instaurarea regimului comunist ╚Öi care au fost consecin╚Ťele.

Adevărul: De ce-ar fi preferat rușii să nu existe în România lovitura de stat de la 23 August 1944?

M─âd─âlin Hodor: ├Än anul 1944 existau dou─â frac╚Ťiuni ale comuni╚Ötilor rom├óni: pe de o parte erau cei care erau grupa╚Ťi ├«n jurul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej ╚Öi care erau ├«n arest la Doftana. Era vorba de un partid comunist care func╚Ťiona ├«n ilegalitate, dup─â principii de conspirativitate. Pe de alt─â parte, era gruparea moscovit─â, ├«n frunte cu Ana Pauker, Teohari Georgescu, care venea ├«n spatele Armatei Ro╚Öii.

La un moment dat, consemneaz─â arhivele, Ana Pauker i-a repro╚Öat lui Lucre╚Ťiu P─âtr─â╚Öcanu, care era un fel de intelectual al comuni╚Ötilor, c─â a participat la lovitura de stat din 23 August 1944 al─âturi de Regele Mihai ╚Öi de partidele politice tradi╚Ťionale, PLN, PN╚Ü. Care era de fapt ra╚Ťiunea? Ana Pauker le spune c─â, din cauza actului de la 23 August, gruparea sa nu a putut s─â preia puterea imediat.

Avea dreptate?

Exist─â o f─âr├óm─â de adev─âr. De ce? Pentru c─â ├«nl─âturarea mare╚Öalului Ion Antonescu ╚Öi scoaterea Rom├óniei din r─âzboi, din alian╚Ťa cu Germania nazist─â, a l─âsat cumva o fereastr─â de peste patru ani, p├ón─â ├«n 1948, c├ónd a abdicat regele. Este vorba de o ripost─â care altfel n-ar fi existat.

Situa╚Ťie militar─â dezastruoas─â

Care era starea de fapt a Armatei la acel moment?

La 23 August 1944, armata sovietic─â era ├«n plin─â ofensiv─â. Sovieticii tocmai distruseser─â 21 de divizii ale nem╚Ťilor ├«ntr-o opera╚Ťiune militar─â ╚Öi ru╚Öii ├«naintau f─âr─â niciun fel de problem─â spre Polonia. Dar sp─ârseser─â ╚Öi frontul sudic, unde armatele rom├óno-germane erau ├«n debandad─â. Armata a 6-a german─â ╚Öi armatele Rom├óniei se retr─âgeau haotic spre zona sudic─â ╚Öi ru╚Öii avansau. Chiar ├«nainte de 23 august, ru╚Öii ajunseser─â la Ia╚Öi. Deci situa╚Ťia militar─â era una dezastruoas─â. Dac─â nu se ├«nt├ómpla absolut nimic din punct de vedere politic, f─âr─â ├«ndoial─â c─â ar fi ajuns la Bucure╚Öti ╚Öi ar fi ocupat restul ╚Ť─ârii f─âr─â mari probleme. Am fi fost ├«n situa╚Ťia ├«n care am fi avut o armat─â sovietic─â eliberatoare care ╚Öi-ar fi impus o situa╚Ťie militar─â ├«n Rom├ónia ├«n situa╚Ťia ├«n care n-ar fi existat o contrapondere. Dac─â nu exista actul de la 23 August, at├ót Regele Mihai, c├ót ╚Öi liderii politici PNL ╚Öi PN╚Ü ar fi fost lua╚Ťi la pachet cu mare╚Öalul Ion Antonescu, eticheta╚Ťi drept tr─âd─âtori ╚Öi ar fi fost foarte u╚Öor s─â fie expedia╚Ťi pe motiv c─â sunt alia╚Ťi ai lui Hitler ╚Öi n-ar mai fi avut ce s─â spun─â ├«n ap─ârarea lor. Ori, acest act de la 23 August a creat o alternativ─â: o Rom├ónie care nu este a mare╚Öalului Ion Antonescu ╚Öi o aliat─â a Germaniei, ci una care ├«ntoarce armele ├«mpotriva Germaniei naziste ╚Öi basculeaz─â ├«n tab─âra aliat─â.

Pentru ruși, acest lucru a fost un inconvenient.

├Än mod evident. ╚śtim ce s-a ├«nt├ómplat ├«n celelalte ╚Ť─âri din estul Europei. ├Än Ungaria, a existat o ├«ncercare de a p─âr─âsi Axa ├«n ultima partea a r─âzboiului ╚Öi o tentativ─â de a rupe Alian╚Ťa cu Germania. Acolo, nem╚Ťii au ocupat Budapesta ╚Öi au instalat regimul Crucilor cu s─âge╚Ťi, un partid politic maghiar pronazist ╚Öi antisemit, care a rezistat luni de zile, iar Ungaria a fost cucerit─â. Ru╚Öii au putut foarte u╚Öor ├«n Ungaria s─â-╚Öi instaleze un guvern pentru c─â nu mai exista nici m─âcar o for╚Ť─â credibil─â care s─â-i contrabalanseze.

├Än Rom├ónia, pentru c─â a existat 23 August, nu s-a ├«nt├ómplat acest lucru. Sovieticii au trebuit s─â g─âseasc─â o alt─â strategie de instaurare a comunismului, care a durat patru ani. Au trebuit s─â creeze ├«nt├ói coali╚Ťii de partide, care s─â dea aparen╚Ťa de democra╚Ťie. A╚Öa se face c─â reprezentan╚Ťii Partidului Comunist au trebuit s─â intre ├«n guverne cu liberalii, cu ╚Ť─âr─âni╚Ötii, ├«n guverne de uniune, cum a fost guvernul generalului R─âdescu. Practic, pentru strategia sovietic─â de comunizare a Europei, actul de la 23 August a fost o piedic─â, asta p├ón─â ├«n anul 1948, c├ónd s-a proclamat republica ╚Öi Regele Mihai a fost silit s─â abdice.

De ce n-au mai venit americanii

C├ót adev─ârat ╚Öi c├ót─â mistificare se ascunde ├«n spatele expresiei: ÔÇ×S─â tr─âiasc─â partizanii p├ón─â vin americaniiÔÇť? Pe ce se bazau bunicii no╚Ötri c─â vin americanii? C├ót de plauzibil─â este ideea c─â americanii preg─âteau rezisten╚Ťa miliar─â din mun╚Ťi pentru un nou conflict americano-sovietic?

Cred c─â lucrurile sunt un pic mai complicate. Pe m─âsur─â ce lucrurile deveneau din ce mai clare, chiar ├«n timpul r─âzboiului, Departamentul de stat american ╚Öi deciden╚Ťii politici au primit inform─âri despre natura situa╚Ťiei din ╚Ť─ârile din estul Europei care erau ocupate de Armata sovietic─â sau erau pe cale s─â fie ocupate. Erau informa╚Ťii care spuneau c─â, de fapt, ru╚Öii nu-╚Öi respectau angajamentele pe care Stalin le luase fa╚Ť─â de Roosevelt, adic─â nu erau simpli eliberatori ai ╚Ť─ârilor respective, c─â, de fapt, inten╚Ťionau s─â r─âm├ón─â ca armat─â de ocupa╚Ťie, c─â interferau ├«n structura social─â ╚Öi politic─â a ╚Ť─ârilor ├«n care promovau partidele comuniste loiale Moscovei ╚Öi ├«ntreprindeau ac╚Ťiuni ├«mpotriva partidelor existente, c─â se urm─ârea instaurarea regimului comunist.

Se prefigura Cortina de Fier?

Americanii ╚Ötiau c─â realitatea postbelic─â va fi una de conflict. ├Änc─â nu era foarte sigur c─â acest lucru de va ├«nt├ómpla, dar existau semnale de alarm─â pe care le primeau ╚Öi din Rom├ónia, de la Regele Mihai, din partea politicienilor care aveau contacte cu agen╚Ťi ai serviciilor secrete americane ╚Öi britanice, cu oficiali americani care erau ├«n cadrul Comisiei Aliate de Control de faptul c─â ace╚Öti comuni╚Öti ├«ncep s─â se organizeze. Americanii au ├«ncercat s─â organizeze c├ót de c├ót o posibil─â rezisten╚Ť─â ├«mpotriva sovieticilor, inclusiv pe ideea de a exista centre de rezisten╚Ť─â ├«n mun╚Ťi, prin para╚Öutarea de oameni, fie prin sprijin logistic. C├ónd conflictul a devenit deschis, lucrurile s-au activat. Din p─âcate, n-au reu╚Öit s─â coaguleze o grupare politic─â eficient─â care s─â se lupte cu Partidul Comunist pentru c─â era imposibil at├óta vreme c├ót Armata Ro╚Öie era aici, iar serviciile de securitate sovietice ├«ncepuser─â s─â lucreze la crearea securit─â╚Ťii ╚Öi a sistemului poli╚Ťienesc. S-au capturat centrele de putere, iar comuni╚Ötii au primi portofolii importante, la Justi╚Ťie, Interne.

Deci, au trebuit sovieticii să găsească metode mai insidioase și de lungă durată pentru a instaura comunismul. Convenabil era pentru ei ca acest lucru să se întâmple încă din 1944.

Firava rexisten╚Ť─â a Rom├óniei ├«n fa╚Ťa comunismului

├Än celelalte ╚Ť─âri vecine care a fost situa╚Ťia?

├Än Polonia, de exemplu, Armata sovietic─â a l─âsat rezisten╚Ťa polonez─â s─â fie lichidat─â ├«n Var╚Öovia. Nu a intervenit, nu i-a ajutat pe polonezi cu nimic ├«n fa╚Ťa nem╚Ťilor, pentru c─â ├«ntr-o Polonie eliberat─â de armata sovietic─â s─â-╚Öi instaleze guvernul pe care ├«l aveau la Moscova ├«n deplin─â contradic╚Ťie cu guvernul polonez legitim care se afla la Londra. Practic, alia╚Ťii n-au putut s─â impun─â o alt─â form─â de guvernare. Deci, sovietizarea s-a petrecut imediat. ├Än Rom├ónia a existat o firav─â rezisten╚Ť─â, dar ea a existat. Aminti╚Ťi-v─â de manifesta╚Ťia organizat─â de liberali de sus╚Ťinere a Regelui Mihai, care s-a transformat ├«n lupt─â de strad─â ├«ntre muncitorii ├«narma╚Ťi ╚Öi tineretul liberal.

Deci România s-a opus atât cât s-a putut, noului regim

România a ieșit dintr-un regim antonescian de factură nazistă și a intrat un regim legitim adus de Regele Mihai și de partidele politice. Din punct de vedere simbolic, rușii nu aveau cum să răstoarne noua putere de la București pentru că era una legitimă. Le-ar fi fost mai ușor să zică faptul că regele a pactizat cu naziștii și sovieticii l-au dat jos să instaleze un guvern democratic.

Este o contrac╚Ťie s─â vorbim de faptul c─â am ├«nt├órziat instalarea comunismului ├«n Rom├ónia ├«n condi╚Ťiile ├«n care am devenit alia╚Ťi cu ru╚Öii.

Strategia sovietică a fost și ea una insidioasă, acum judecăm post factum lucrurile și putem să vedem planul lui Stalin în toată deplinătatea lui. La acea vreme însă, toată lumea se concentra pe înfrângerea Germaniei și pe terminarea războiului. Ce anume urma să se întâmple în teritoriile eliberate nu preocupa atât de mult.

Am reușit să oprim tăvălugul sovietic patru ani. La ce ne-a ajutat? Doar pentru istorie sau ne-ar fi fost și mai rău?

├Än primul r├ónd, dac─â Rom├ónia nu ar fi ├«ntors armele ├«mpotriva Germaniei naziste, ar fi devenit un c├ómp de b─ât─âlie. Germanii nu ar fi avut nicio inten╚Ťie s─â se retrag─â din Rom├ónia f─âr─â lupt─â ╚Öi ar fi ├«ncercat o rezisten╚Ť─â acerb─â, numai dac─â ne g├óndim la c├ómpurile petrolifere de care erau dependen╚Ťi cel pu╚Ťin ├«n ultima faz─â a r─âzboiului. Este pu╚Ťin probabil c─â Germania ar fi cedat. De aici reiese c├ót de ridicol─â era ideea lui Antonescu c─â, dac─â ar fi negociat cu Hitler, ar fi g─âsit o modalitate ca trupele germane s─â se retrag─â de bun─âvoie din Rom├ónia. Asta e abera╚Ťie. Am fi avut probabil sute de mii de mor╚Ťi din r├óndul civililor ╚Öi am fi avut distrugeri mult mai mari dec├ót ce am avut ulterior.

Până la urmă s-a instaurat comunismul în România și nu a contat neapărat atât de mult actul de la 23 August. Dacă s-ar fi instaurat comunismul mai devreme, sovieticii aveau planuri diabolice cu privire la România?

Nu cred c─â erau mai diabolice dec├ót ceea ce au f─âcut dup─â 1948 ╚Öi ne-ar fi privat de existen╚Ťa unei legitimit─â╚Ťi. Regele Mihai, dup─â abdicare, a fost exilat, dar totu╚Öi a r─âmas simbolic, pentru foarte mul╚Ťi, reprezentantul puterii legitime a Rom├óniei, ├«n vreme ce guvernul instalat ├«n Rom├ónia a fost tot timpul privit ca unul instalat de Moscova.