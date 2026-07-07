Video Incendiu puternic într-un apartament de pe Calea Moșilor. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit, marți, într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei. La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau violent, iar fumul dens se degaja din locuință.

UPDATE 12.15 Incendiul a fost localizat

Incendiul de pe Calea Moșilor este localizat pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Nu au fost identificate victime până în acest moment.

„Acționăm pentru lichidarea incendiului și ventilarea spațiilor interioare afectate. Nu a fost necesară evacuarea locatarilor. La caz au fost alertate 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, autoscară, Detașamentul Special de Salvatori”, au transmis autoritățile.

Știrea inițială

Pompierii din București intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), la sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui apartament aflat la etajul 8 al unui imobil.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Până la acest moment, autoritățile au anunțat că nu au fost identificate victime.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor produse de acesta.

Sursa video: ISU B-IF