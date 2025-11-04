Descoperire șocantă în Constanța: un bărbat de 51 de ani găsit mort într-un parc

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost descoperit fără viață, marți dimineață, într-un parc din cartierul Tomis 2 din Constanța. Autoritățile încearcă acum să stabilească în ce condiții a murit acesta.

Un trecător a alertat poliția în dimineața zilei de 4 noiembrie, în jurul orei 08.00, după ce a observat trupul neînsuflețit al bărbatului în parcul din zona Tomis 2.

„La data de 4 noiembrie, în jurul orei 08.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în parcul din cartierul Tomis 2, se află cadavrul unui bărbat. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, potrivit News.ro.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat victima ca fiind un bărbat de 51 de ani. Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale morții.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul, inclusiv dacă este vorba despre o moarte naturală, un accident sau alte cauze.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.