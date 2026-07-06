Cristian Radu și-a pierdut oficial mandatul de primar al Mangaliei din cauza acuzaţiilor de luare de mită. Cine conduce instituția până la alegeri

După o perioadă în care a fost suspendat, Cristian Radu și-a pierdut oficial mandatul de primar, în urma unui ordin emis de prefectul județului Constanța.

Cristian Radu și-a pierdut oficial mandatul de primar al municipiului Mangalia, după ce prefectul județului Constanța a emis, luni, 6 iulie, ordinul prin care a constatat încetarea de drept a acestuia. Decizia a fost luată în baza referatului înaintat la începutul lunii de secretarul general al municipiului și vine după ce fostul edil nu și-a mai putut exercita atribuțiile timp de șase luni, fiind suspendat ca urmare a măsurilor dispuse de instanță în dosarul penal în care este judecat pentru luare de mită şi spălare de bani.

„Astăzi, urmare a referatului transmis de secretarul general al municipiului Mangalia în data de 01.07.2026, a fost emis ordinul prefectului nr. 350/06.07.2026 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al domnului Radu Cristian”, a transmis Prefectura Constanța, care invocă prevederile Codul administrativ, potrivit căruia un primar își pierde mandatul dacă, din motive temeinic dovedite, nu își poate exercita funcția timp de șase luni într-un an calendaristic.

Până la alegerea unui nou primar, atribuțiile vor fi preluate de viceprimarul Paul Foleanu.

În perioada următoare, Prefectura va informa Autoritatea Electorală Permanentă, iar Guvernul va trebui să stabilească data alegerilor locale parțiale, care, potrivit legislației în vigoare, trebuie organizate în cel mult 90 de zile.

Acuzaţiile de luare de mită şi spălare de bani

Vă reamintim că fostul edil Cristian Radu a fost trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2025, fiind acuzat de luare de mită și spălare de bani. Potrivit datelor din dosar, în perioada 2022-2025, folosindu-se de funcţia de primar, el ar fi primit peste 600.000 de euro pentru a facilita emiterea unor documente urbanistice și administrative, dar și pentru a promova hotărâri de Consiliu Local care ar fi favorizat anumite persoane.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august 2025, iar în ziua următoare a fost suspendat din funcția de primar.

După mai multe luni petrecute în arest preventiv, măsura a fost înlocuită, în martie 2026, cu arestul la domiciliu, iar ulterior cu controlul judiciar. Chiar dacă nu se mai află în arest, una dintre obligațiile impuse de instanță îi interzice să își exercite funcția de primar, situație care a dus, în cele din urmă, la încetarea de drept a mandatului.

Cristian Radu conducea Primăria Mangalia din 2012, fiind ales pe listele PNL. Înainte de a intra în administrația publică, a fost comisar-șef al Gărzii Financiare Constanța.