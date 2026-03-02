Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Hotărârea a fost pronunțată luni de Tribunalul Constanța și nu este definitivă.

Potrivit minutei publicate de Tribunalul Constanța, judecătorii au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispuse față de inculpat.

„În baza art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 4 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul Radu Cristian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit b din Legea 129/2019 cu aplic art. 35 alin 1 din Codul Penal şi prev. şi ped. de art. 47 din Codul Penal rap la art. 272 alin.1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic art. 38 alin.1 din Codul Penal. Menţine măsura arestului preventiv a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, urmând să fie verificată cel mai târziu la data de 31.03.2026”, se arată în minuta instanței, potrivit News.ro.

De asemenea, instanța a respins solicitarea avocaților lui Cristian Radu de a înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, la Curtea de Apel Constanța.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată pe Cristian Radu în luna decembrie 2025, pentru mai multe infracțiuni, între care luare de mită și spălare de bani.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2022–2025, acesta ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente de urbanism și pentru inițierea unor hotărâri de consiliu local menite să favorizeze anumite persoane.

Totodată, procurorii anticorupție au cerut instanței confiscarea sumei de peste două milioane de lei de la Cristian Radu, apreciind că banii nu ar fi fost obținuți în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, iar a doua zi a fost suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia.