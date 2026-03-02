search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă

0
0
Publicat:

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Hotărârea a fost pronunțată luni de Tribunalul Constanța și nu este definitivă.

Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv FOTO: Facebook
Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv FOTO: Facebook

Potrivit minutei publicate de Tribunalul Constanța, judecătorii au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestului preventiv dispuse față de inculpat.

„În baza art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 4 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul Radu Cristian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit b din Legea 129/2019 cu aplic art. 35 alin 1 din Codul Penal şi prev. şi ped. de art. 47 din Codul Penal rap la art. 272 alin.1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic art. 38 alin.1 din Codul Penal. Menţine măsura arestului preventiv a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, urmând să fie verificată cel mai târziu la data de 31.03.2026”, se arată în minuta instanței, potrivit News.ro.

De asemenea, instanța a respins solicitarea avocaților lui Cristian Radu de a înlocui arestul preventiv cu o măsură mai blândă.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, la Curtea de Apel Constanța.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată pe Cristian Radu în luna decembrie 2025, pentru mai multe infracțiuni, între care luare de mită și spălare de bani.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2022–2025, acesta ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente de urbanism și pentru inițierea unor hotărâri de consiliu local menite să favorizeze anumite persoane.

Totodată, procurorii anticorupție au cerut instanței confiscarea sumei de peste două milioane de lei de la Cristian Radu, apreciind că banii nu ar fi fost obținuți în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii august, iar a doua zi a fost suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel Rădoi și Adrian Ilie la FCSB
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Femei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-au găsit pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Animale la bloc. Când plătești întreținere pentru ele, legea din 2026
playtech.ro
image
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații
click.ro
image
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează