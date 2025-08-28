Cristian Radu, suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia, după ce a fost arestat

Mandatul lui Cristian Radu de primar al municipiului Mangalia a fost suspendat, joi, 28 august, după ce a fost arestat preventiv cu o zi în urmă de către Curtea de Apel Constanţa.

Suspendarea mandatului este valabilă cât timp Cristian Radu se află în arest preventiv, potrivit News.ro.

„În conformitate cu adresa Curţii de Apel Constanţa, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa, sub nr. 16974/28.08.2025, prin care ni s-a adus la cunoştinţă dispunerea măsurii arestului preventiv faţă de domnul Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, astăzi, 28 august 2025, a fost emis Ordinul nr. 393 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Mangalia al domnului Radu Cristian.

Ordinul i-a fost comunicat domnului Radu Cristian. Suspendarea mandatului durează până la încetarea măsurii arestului preventiv”, au anunţat reprezentanţii Prefecturii Constanţa.

Cu o zi în urmă, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au dispus arestarea preventivă pe 30 de zile a primarului Mangaliei.

Recent, Cristian Radu a fost reținut de procurorii DNA pentru cinci infracțiuni de luare de mită și una de spălare a banilor.

Potrivit DNA, în perioada 2020 - 2025, edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, suma totală de 645.000 de euro. Banii ar fi fost solicitați în legătură cu emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu local și alte demersuri ce țineau de activitatea sa de primar.

„În perioada 2022 – 2024, inculpatul ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plajă sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, în 2020, primarul ar fi cerut 70.000 de euro și ar fi primit 20.000 de euro pentru emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un bloc P+12 în stațiunea Neptun.

În 2023, Radu Cristian ar fi beneficiat de un folos în echivalentul a 500.000 de euro, constând în reducerea prețului de achiziție a unui activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere a terenurilor din Portul Turistic Mangalia. Tot în același an, ar fi primit 150.000 de lei din cei 50.000 de euro solicitați pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia la construirea unui imobil în Neptun.

În ianuarie-februarie 2025, edilul ar fi primit 50.000 de euro pentru ca o persoană să obțină de la Primăria Constanța un certificat de atestare a edificării unei construcții realizate fără autorizație în stațiunea Saturn.