Victor Negrescu cere accelerarea Hubului European de Securitate Maritimă: „Securitatea e o necesitate imediată”

Vicepreședintele Parlamentului European, social-democratul Victor Negrescu, a lansat un nou apel către autoritățile române și instituțiile europene pentru accelerarea implementării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în contextul incidentelor recente cu drone militare în proximitatea frontierelor UE și NATO.

Acesta avertizează că astfel de incidente evidențiază o creștere a riscurilor de securitate în regiune și necesitatea unor măsuri coordonate la nivel european.

„Securitatea regiunii Mării Negre nu mai este o temă de viitor, ci o necesitate imediată. Evenimentele din ultimele săptămâni au demonstrat că amenințările hibride și militare sunt reale, recurente și afectează direct comunitățile de pe flancul estic al Uniunii Europene”, a transmis Negrescu pe Facebook.

Eurodeputatul susține că a promovat constant acest proiect strategic la nivel european, prin inițiative politice, amendamente și negocieri în cadrul Parlamentului European, inclusiv în procesul bugetar al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, discuții directe au avut loc și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și cu alți lideri europeni, privind transformarea Constanței într-un centru european de coordonare pentru securitate maritimă, protecția infrastructurii critice și monitorizarea amenințărilor din regiunea Mării Negre.

Negrescu afirmă că executivul european a confirmat deja fezabilitatea proiectului, iar Parlamentul European a inclus inițiativa printre prioritățile sale, însă subliniază că este nevoie de trecerea rapidă de la etapa de planificare la implementare.

„Acum este momentul să trecem de la discuții la implementare”, a punctat vicepreședintele Parlamentului European.

Hubul de Securitate Maritimă ar urma să consolideze capacitatea de monitorizare și reacție în zona Mării Negre, să sprijine protejarea infrastructurii energetice și de transport și să îmbunătățească coordonarea dintre statele membre ale UE și partenerii NATO.

„România are oportunitatea de a deveni principalul pilon european de securitate la Marea Neagră. Pentru aceasta este nevoie de voință politică, coordonare instituțională și acțiune rapidă. Nu ne mai permitem să așteptăm următorul incident pentru a lua măsurile necesare. Siguranța cetățenilor noștri trebuie să fie prioritatea absolută”, a mai transmis Victor Negrescu.