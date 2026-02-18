Video Alertă cu bombă în centrul Parisului. Sediul partidului „Franța Nesupusă” a fost evacuat de urgență

Panică în centrul Parisului, după ce o amenințare cu bombă a vizat sediul partidului „Franța Nesupusă”, formațiune aflată la guvernare. Clădirea a fost evacuată, iar forțele de ordine au instituit un perimetru de siguranță.

Forțele de ordine au intervenit rapid la fața locului, iar perimetrul a fost securizat. Angajații și militanții aflați în clădire în momentul primirii amenințării au fost evacuați în siguranță.

„Poliția este la fața locului. Toți angajații și militanții partidului sunt în siguranță”, a declarat miercuri Manuel Bompard, liderul formațiunii.

„Franța Nesupusă” face parte din alianța de stânga Noul Front Popular, constituită alături de Socialiști, Ecologiști și Comuniști, după ce președintele Emmanuel Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate pe 9 iunie.

Coaliția a obținut victoria la alegerile parlamentare din 2024, scrutin care a consfințit înfrângerea extremei drepte și a schimbat semnificativ echilibrul politic de la Paris.