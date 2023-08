UNTOLD 2023. Ava Max și Bebe Rexha au incendiat Cluj Arena. Fetele au fost responsabile cu spectacolul în prima noapte de festival VIDEO

Prima seară a Festivalului Untold (3-6 august 2023) de la Cluj-Napoca a adus în România, în premieră, două artiste de top, Ava Max și Bebe Rexha. Cele două artiste au umplut Cluj Arena, dar și la celelalte scene a fost aglomerație mare. De altfel, a opta ediție a festivalului e sold-out.

Înainte de debutul festivalului, directorul executiv Edy Chereji anunța că Untold 2023 (3-6 august 2023) va bate toate recordurile. Untold, care a primit și marele premiu la competiția European Festival Awards 2015, se reinventează de la an la an, iar numărul fanilor crește.

„Avem în acest an ca temă pasărea Phoenix, dar nu este pasărea Phoenix care renaște din cenușă, ci este o pasăre Phoenix care renaște din lumină, este un Phoenix de lumină, cum l-am numit noi. Ne-am dorit ca în acest an orecum să marcăm și renașterea sau cu adevărat revenirea la normalitate, pentru că, sigur, festivalul Untold a avut loc și în 2021, a fost unul dintre puținele festivaluri care s-au întâmplat în lumea întreagă, apoi a urmat anul 2022 când toată planeta și-a luat activitatea, dar s-a simțit orecum o reținere și din partea participanților, iar în acest an considerăm și simțim că este cu adevărat anul în care festivalul merge la nivelul următor”, a spus Chereji, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Iar ceea ce s-a putut vedea în prima seară, la Cluj, nu poate decât să-i confirme spusele.

Frumoasa Ava Max a deschis seria concertelor pe scena principală de la Cluj Arena, în uralele a zeci de mii de fani. I-a urmat, aproape de miezul nopții, altă artistă de top, Bebe Rexha, care i-a făcut pe festivalieri să danseze timp de aproape două ore, pe durata show-ului.

Un foc de artificii spectaculos, combinat cu lasere, a marcat deschiderea oficială a festivalului, care se anunță un mare succes.

Zeci de mii de fani din toate colțurile lumii și-au făcut deja făcută prezența la Cluj. Steagurile Braziliei, Uruguayului, Spaniei, Franței, Germaniei, SUA sau a Mexicului sunt doar câteva care au fluturat în prima seară.

În continuare, vineri, 4 august 2023, cel mai așteptat concert al serii este cel al trupei Imagine Dragons. Rockerii americani vor urca pe scenă la ora 22.10.

Iată și programul zilei de vineri, 4 august 2023, pentru fiecare scenă:

Scena Main

De la ora 18:00 - Justin Jesso, Delia (19:20), Olly Murs (20:40), Imagine Dragons (22:10), Salvatore Ganacci (00:00), Alesso (02:00), Tujamo (03:50).

Scena Galaxy

De la ora 18:00 - Masquerade: Juliet Sikora, Masquerade: Route 94 (19:00), Masquerade Claptone (20:00), Poltom (22:00), Sublee (22:30), Bedouin (00:00), Camelphat (02:30) Mathame (05:00).

Scena Alchemy

De la ora 18:15 - Gheboasa, IDK (19:05), Amuly (20:10), Rava (21:00), Azteca (21:50), Satra B.E.N.Z. (22:40), Nane (23:30), Valentino Khan (00:20).

Scena Fortune

De la ora 20:00 - Suncatcher & Exolight, Alex Kunnari (21:30), Ilan Bluestone (23:00), John O'Callaghan & Bryan Kearney Pres. KEY4050 (00:30), Craig Connelly B2B Factor B (02:00), Allens Watts (03:30), Bogdan Vix Pres. Hardstyle Fortune (04:30).

Scena Time

De la ora 16:00 - Karol Diac, Digitalove (17:00), Andor B2B Onuc (18:00), Du Mad (19:00), Vladimir (20:00), Jay Ko (21:00), Alb Who (22:30), Paul Damixie (00:00), Anna Tur (01:30).

Scena Daydreaming

De la ora 16:00 - Maya Mar, Am I Right (LIVE) (17:05), Secret Factory 18:10), Guy Mantzur (21:10), JO.KE (21:40), Guy J (22:40), Satori LIVE (00:50), Mira & Chris Schwarzwa (02:25), Djeff B2B Fiona Kraft (04:25).

Scena Tram

De la ora 16:00 - Marius George Manea, Gringo (18:00), DJ Fo-K (20:00), Richea Cosmin (21:30), Clanker Jones (22:30), DJ Serginio & MC Lucas (00:00), DJ Antenna (01:30), NRB B2B BRN (03:00).

Scena Retro

De la ora 20:00 - Shurubel, Dan T & MC Zedho (23:00), Aurika & Adrian Pelin (02:00).