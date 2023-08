Ce poți face la Untold. Momentul special pregătit de Armin van Buuren, dezvăluit de Edy Chereji

Muzică de calitate, artiști de top, printre care celebrul Armin Van Buuren, și un line-up cu nimic mai prejos decât la Tomorowland sau Miami. Așa ar putea fi descris pe scurt Untold, cel mai mare festival din Europa de Est. Însă nu doar muzica e la ea acasă la Cluj. Fanii festivalului au și alte nenumărate oportunități de distracție, despre care vorbește directorul festivalului, Edy Chereji, pentru „Adevărul”.

Pentru cea de-a 8-a ediție, creatorii Untold prezintă un nou concept creativ captivant, The Light Phoenix. În timpul celor patru zile de festival, orașul Cluj devine epicentrul muzicii și al magiei, în care fiecare participant este invitat să combine realul cu imaginarul.

Ceremonia oficială de deschidere va oferi fanilor de pe Cluj-Arena un show memorabil al DJ-ului care ocupă locul 4 în Top 100 DJ Mag, brazilianul Alok.

Între Armin și Imagine Dragons

Directorul de comunicare al festivalului, Edy Chereji, are câteva recomandări pentru sutele de mii de fani de la Untold.

„Le-aș recomanda să facă o vizită în tot festivalul, să se bucure de fiecare clipă, pentru că e, cu adevărat, o existență aparte. Să fii aici, în inima Cujului și să vezi atâția artiști! Și sigur că, special pentru ediția din acest an, n-ai cum să ratezi scena principală și artiștii care vor fi acolo: Imagine Dragons, pentru prima dată în România, și l-aș mai aminti și pe Armin van Buuren, care, iată, revine la Cluj după o pauză, revine la festivalul său preferat, așa cum a spus el de mai multe ori. Armin are și un moment special: va da șansa unor 100 de norocoși să urce pe scenă alături de el și să se bucure de show dintr-un amfiteatru pe care îl vom crea noi, pe scenă, în jurul său”, dezvăluie Chereji.

De altfel, Armin van Buuren i-a obișnuit pe fanii săi de la Untold cu asmenea momente. În 2019, el a mixat timp de șapte ore și a stabilit un adevărat record în fața a circa 80.000 de fani. Atunci, Armin și-a terminat show-ul abia dimineața, când pe stadion mai rămăseseră circa 15.000 de fani.

Dacă Untold a rămas întipărit în memoria fanilor săi ca un festival al muzicii electronice, Edy Chereji nuanțează.

„Imagine Dragons vor avea un show excepțional, va fi un adevărat show rock. Zic asta pentru că am și avut ocazia să-i văd live până acum și știu că e un moment foarte spectaculos, acolo pe scenă, pornind de la solist, care are o energie apartă, și până la colegii de trupă, instrumentiști foarte buni. Am pregătit și scena principală pentru un astfel de moment. Există acel podium catwalk care merge în mulțime și care le va permite băieților să se ducă aproape de public. Practic, vorbim de un show gândit pentru un public și un număr de spectatori de peste 70.000 de oameni”, mai spune Chereji.

Și alte genuri muzicale la Untold

Chiar dacă fanii muzicii electronice sunt răsfățați, iar o bună parte a festivalului e dedicată lor, Untold nu înseamnă numai muzică electronică, adaugă el. Și are argumente când spune asta. De-a lungul anilor, la Untold au concertat artiști precum Robbie Williams, Blak Eyed Peas sau, în acest an, Imagine Dragons, aparțin altor genuri muzicale.

„E o falsă percepție aici, și anume că Untold s-ar adresa doar celor care iubesc muzica electronică. Noi am reușit de-a lungul anilor să aducem diverse genuri muzicale, iar la scena principală, în fiecare zi există cel puțin un artist din zona live, un artist din zona pop sau rock. Vă amintesc că și anul acesta pe lângă Imagine Dragons mai e și Bibi Rexha, mai e și Ava Max. Ambele sunt două soliste, două artiste care cântă cu trupă și care cântă super, super bine, dar asemenea și în alți ani, nu uităm, că am avut nume mari care au fost aici la Cluj, începând cu Robbie Williams și până la Jason Derulo, J-Bug anul trecut”, mai afirmă Chereji.

Untold dincolo de muzică

Pe timpul celor patru zile și patru nopți de festival, organizatorii au pregătit o serie de activăți, cu zone de relaxare, de mâncare și băuturi, o replică reală a unui celebru lanț de restaurante va fi disponibilă în festival, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, experiențe VR, scene și workshop-uri tematice sau walking act-uri.

De la petreceri tematice la experiențe unice realizate în colaborare cu partenerii festivalului, precum sesiuni de meet & greet, live-cooking, serviciu de food delivery direct în festival, pentru a nu rata niciunul dintre artiștii favoriți, totul este pregătit pentru a transforma zilele de festival în momente memorabile.

Fanii festivalului vor fi întâmpinați de personaje fantastice, acrobați internaționali, animatori, majorete, dansatori, toboșari veniți din România, Franța, Spania, Marea Britanie, Germania.

Acrobații pe picioroange, care poartă costume desprinse parcă dintr-o altă lume, vor aduce Phoenix-ul mai aproape de Pământ, iar Femeia Mare, care domnește însoțită de slujitorii și gardienii ei fideli, este cea care îi aduce pe fanii festivalului într-un spectacol, o fuziune între teatrul de stradă, interacțiune și poezie.

Pasărea Phoenix renaște nu din cenușă, ci din lumină

Un alt grup energic și talentat de toboșari care provin din tipicul carnaval spaniol vor lumina noaptea cu energia lor, iar artiști acoperiți de aripi colorate vor străluci în soare înconjurați de fluturi supradimensionați.

„Avem în acest an ca temă pasărea Phoenix, dar nu este pasărea Phoenix care renaște din cenușă, ci este o pasăre Phoenix care renaște din lumină, este un Phoenix de lumină, cum l-am numit noi. Ne-am dorit ca în acest an orecum să marcăm și renașterea sau cu adevărat revenirea la normalitate, pentru că, sigur, festivalul Untold a avut loc și în 2021, a fost unul dintre puținele festivaluri care s-au întâmplat în lumea întreagă, apoi a urmat anul 2022 când toată planeta și-a luat activitatea, dar s-a simțit orecum o reținere și din partea participanților, iar în acest an considerăm și simțim că este cu adevărat anul în care festivalul merge la nivelul următor”, punctează Chereji.

În opinia sa, ediția din acest an va fi cea mai bună, chiar peste cea din 2019, când Robbie Williams și Armin au făcut show-uri memorabile. La toate acestea vor contribui și acrobații și alți artiști, care îi vor completa pe cei de pe scenă.

„Experiența oferită de farmecul frumoșilor îngeri pe picioroange este o experiență specifică festivalului de la Cluj-Napoca. Aceste ființe eterice vor prezenta coregrafii pline de mișcări dinamice, acrobații și piramide umane spectaculoase care vor sfida legile gravitației. Fanii se vor încărca cu energie bună alături Echipa de Cheerleading Knights of Transylvania CCS Cluj-Napoca”, e mesajul organizatorilor Untold.