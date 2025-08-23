search
Sâmbătă, 23 August 2025
Scandal în armata rusă. Lunetist de top, arestat după și-a provocat singur răni de război. Zeci de parașutiști au fost reținuți

Război în Ucraina
Publicat:

Un colonel rus supranumit „Călăul” și lunetist de top a fost demascat că și-a înscenat rănile pentru a primi compensații și distincții de la statul rus, relatează The Sun. Zeci de soldați din Brigada 83 de Asalt Aerian Gărzi au participat la fraudă, potrivit Kommersant.

image

Konstantin Frolov și colonelul Artem Gorodilov au fost liderii schemei, potrivit concluziilor anchetei. Anchetatorii au descoperit că 35 de militari au profitat de schemă, păgubind statul rus cu peste 200 de milioane de ruble (2,5 milioane de dolari).

Omagiat de presa de stat drept un lunetist de excepție, care a „ucis zeci” de ucraineni, a fost demascat ca fiind un impostor, într-un scandal major de corupție în armata rusă.

Locotenent-colonelul Konstantin Frolov, în vârstă de 38 de ani, a fost pus sub acuzare pentru că a mințit că a fost rănit în luptă pentru a putea solicita compensații de război.

El a fost distins drept erou și elogiat de presa rusă drept „comandantul celui mai eficient grup de lunetiști din Rusia” și un soldat excepțional, gata să-și riște viața pe front pentru a înregistra succese.

Colonelul a susținut în mod fals că a fost rănit de șapte ori pe câmpul de luptă.

„Tocmai s-a întors de la Avdiivka, unde a fost rănit pentru a șaptea oară. Un fragment de șrapnel i-a intrat sub vesta antiglonț, ratând la limită inima. A refuzat reabilitarea și concediul și s-a întors la datorie”, se arăta într-un reportaj al televiziunii ruse.

„Cum aș putea să mă plimb prin orașul meu natal când se luptă acolo și nu sunt cu ei? Băieții mei sunt aici, grupul meu este aici. Nu pot face asta”, declara colonelul.

Potrivit reportajului, colonelul este „unul dintre cei mai eficienți lunetiști din zona de război”.

Însă a ieșit la iveală că așa-zisele răni și le-a produs singur sau a fost ajutat să și le provoace de propriii camarazi, care au avut grijă să „evite organele vitale”.

Scandal major în armata rusă

Lunetistul a negat inițial acuzațiile, dar apoi și-a mărturisit faptele. Dezvăluirile au iscat un scandal major. El a dat numele a 30 de camarazi care au luat parte la înșelătorie. În total, acești lunetiști de elită au solicitat de la statul rus compensații în valoare de 2,5  milioane de dolari.

Militarii s-au împușcat între ei pentru a-și provoca răni și a primi compensații, dar și medalii pentru curaj.

Frolov se confruntă și cu alte acuzații.

Colonelul e suspectat și că doar s-a prefăcut că luptă alături de unitatea de lunetiști din cadrul forțelor aeropurtate.

Frolov, tatăl a trei copii, a fost reținut și i s-au retras toate medaliile și distincțiile.

El este acuzat de fraudă la scară largă, luare de mită și deținere ilegală de arme și explozibili.

Cazul va fi audiat de tribunalul militar din garnizoana Lugansk, unde au avut loc o parte din infracțiuni. 

Rusia

