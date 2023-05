Bloc construit ilegal: trei apartamente în acte, dar zece în realitate. Procurorii au cerut desființarea construcției

Un bloc a fost construit ilegal în Pitești. În loc de trei apartamente s-au realizat zece. Membrii comisiei de recepție au admis în unanimitate recepția la terminarea lucrărilor, iar clădirea a fost înscrisă în cartea funciară.

La Judecătoria Pitești a fost înregistrat, de la începutul anului 2023, un dosar în care un inspector de la Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire din cadrul Primăriei Pitești, un diriginte de șantier și un om de afaceri și firma sa sunt acuzați că au întocmit, în mod nelegal, mai multe documente prin care au atestat că un bloc ar fi fost realizat conform autorizației emisă de municipalitate.

Obiectivul de investiții trebuia să fie o locuință formată din parter și două etaje, care să cuprindă trei unități locative și patru locuri de parcare. În realitate, însă, acolo s-a realizat, în anul 2021, o clădire cu demisol, parter, două etaje și o mansardă, având 10 spații locative și 11 locuri de parcare.

În noiembrie 2021, Primăria Pitești a dispus sistarea autorizației de construcție a blocului din zona Tancodrom în urma unor reclamații venite de la cetățeni. S-a constatat că nu a fost respectată autorizația de construire existentă.

Au existat mai multe indicii cu privire la modul în care construcția a fost realizată, recepționată și înscrisă în evidențele instituțiilor statului. Ulterior, Primăria Pitești a făcut o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, iar procurorii au descoperit mai multe nereguli. La scurt timp, s-a desființat și ultimul etaj al clădirii.

Inculpații au fost trimiși în judecată la sfârșitul anului 2022 pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual sau uz de fals. În ianuarie 2023 dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Pitești.

„Societatea investitoare … SRL a realizat în fapt... un imobil, respectiv un bloc locuințe colective, având regim de înălțime compus din P+2E+M (10 spații locative, 11 locuri de parcare), în condițiile în care Primăria municipiului Pitești eliberase pentru acest imobil o autorizație de construire pentru un regim de înălțime P+2E (3 spații locative, 4 locuri de parcare)”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

A fost falsificat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Pentru a crea aparența de legalitate, inculpații au întocmit diverse documente referitoare la recepția acestei construcții și la înregistrarea acesteia în evidențele organelor de stat, inclusiv înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcției. Deși obiectivul de investiții trebuia să fie o casă cu două etaje, el era, de fapt, un bloc în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate acestea, a fost făcută recepţia lucrării ca şi cum totul ar fi fost conform autorizaţiei.

„Membrii comisiei de recepție au admis în unanimitate recepția la terminarea lucrărilor - neintervenind opinii separate și fără constatarea vreunei deficiențe, iar prin actul întocmit, respectiv procesul verbal, membrii comisiei au atestat în mod nereal că a fost respectată autorizația de construire și proiectul tehnic care a stat la baza emiterii acesteia”, se mai arată în rechizitoriu.

În conținutul procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor se menționează că aceasta: „Respectă prevederile proiectului și ale autorizației de construire”. De asemenea, Comisia de recepție a recomandat: „Înscrierea construcției la rol fiscal și urmărirea construcției în timp”, se mai arată în rechizitoriu.

S-a cerut judecătorilor să se dispună desființarea blocului

După neregulile descoperite de Primăria Pitești s-a dărâmat mansarda, ultimul nivel al construcției. Ulterior, după perchezițiile desfășurate în cauză, societatea investitoare a transformat demisolul în subsol, încercând să intre în legalitate. Totuși, procurorii au propus instanței de judecată să dispună desființarea construcției.

„În condițiile în care din cercetări a rezultat că în fapt s-a executat o lucrare de construire fără respectarea autorizației de contruire și a proiectului tehnic, fiind executată o lucrare pe un regim de înălțime mult mai mare, respectiv D+P+2E+M, practic fiindu-i adăugată construcței două paliere suplimentare, respectiv demisol și mansard㸠iar după percheziția din data de 22.11.2021 societatea investitoare a transformat demisolul într-un subsol, prin închiderea golurilor cu cărămidă, fără a se repecta proiectul tehnic inițial care prevedea ca zidurile să fie din beton armat, se apreciază că se impune ca instanța de judecată să dispună repunerea în situația anterioară prin desființarea totală a construcției realizate”, se arată în rechizitoriu.

S-a cerut dărâmarea clădirii pentru că nu ar avea o structură de rezistență care să susțină întreaga construcție.

„În acest sens, se are în vedere faptul că această construcție a fost realizată fără a avea la bază un proiect tehnic întocmit și verificat de personal de specialitate (arhitect, structurist etc), iar încălcările proiectului inițial sunt majore, în condițiile în care construcția are în prezent o elevație intevenită printr-o transformare artificială a demisolului, prin umplerea golurilor de la ferestre și uși cu zidărie de tip cărămidă, fără a avea o structură de rezistență, din beton armat, capabilă să susțină întreaga construcție”, concluzionează procurorii în rechizitoriu.