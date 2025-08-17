search
Descoperire misterioasă în Indonezia. Un instrument vechi de 1,5 milioane de ani ar putea rescrie istoria

O nouă descoperire arheologică pe insula indoneziană Sulawesi ar putea rescrie istoria evoluției umane: oamenii de știință au găsit un instrument din piatră vechi de 1–1,5 milioane de ani și sugerează că rude necunoscute ale omului au ocupat zona cu mult înainte ca specia noastră să evolueze.

Insula Labengki unde a fost făcută descoperirea misterioasă / Sursa foto: Getty Images
Insula Labengki unde a fost făcută descoperirea misterioasă / Sursa foto: Getty Images

Descoperirea instrumentului pune la îndoială tot ce știam până acum

O nouă descoperire istorică ar putea să provoace reevaluarea istoriei, după ce arheologii au găsit un instrument care precede apariția oamenilor. Descoperirea a fost făcută pe insula Sulawesi din Indonezia, unde un instrument vechi de aproximativ 1 – 1,5 milioane de ani a fost găsit neașteptat. Acest lucru sugerează că zona a fost ocupată de o rudă necunoscută a omului cu mult înainte ca specia noastră să evolueze, punând astfel în discuție istoria evoluției umane, potrivit Dailystar.co.uk.

Co-autorul studiului, Adam Brumm, profesor de arheologie la Universitatea Griffith din Australia, a vorbit pentru Live Science despre această descoperire remarcabilă. El a sugerat că instrumentele erau „versatile” și ar fi fost folosite pentru tăierea și zgârierea materialelor. Într-un studiu, oamenii de știință au analizat unelte din piatră care par a fi conectate cu rudele umane din Wallacea, un grup de insule situat între platformele continentale asiatică și australiană.

În același loc au fost găsite mai multe artefacte din piatră

Săpăturile anterioare, realizate între 2019 și 2022, au descoperit șapte artefacte din piatră în localitatea Calio, de pe Sulawesi. Spre deosebire de descoperirile anterioare, aceste unelte au fost confecționate din ciert, o rocă sedimentară dură și cu granulație fină.

După analize detaliate în laborator, oamenii de știință au stabilit că instrumentele datează între 1,04 și 1,48 milioane de ani în urmă, ceea ce se potrivește cu perioada în care a trăit Homo erectus. Acesta a fost înregistrat pe insula Java, Indonezia, în urmă cu aproximativ 1,6 milioane de ani, după ce a evoluat inițial în Africa.

Totuși, Sulawesi nu are un registru fosilier la fel de bogat ca Java. Cele mai vechi rămășițe cunoscute aici datează de aproximativ 150.000 de ani.

Noua descoperire dovedește că rudele omului au ocupat Sulawesi mult mai devreme decât se credea anterior. De fapt, este posibil ca ele să fi fost prezente aici înainte de a ajunge pe insula Luzon, la nord, și pe insula Flores, la sud. Aceste populații au fost considerate posibili strămoși ai speciei Homo luzonensis sau Homo floresiensis, ambele reprezentând indivizi de dimensiuni reduse, asemănători „hobbiților”.

Instrumentul vechi care a făcut furori printre cercetători / Sursa foto: M.W. Moore
Instrumentul vechi care a făcut furori printre cercetători / Sursa foto: M.W. Moore

Nu se știe încă la ce erau folosite aceste instrumente

Încă nu se știe cu exactitate la ce erau folosite aceste instrumente. Brumm a declarat pentru Live Science: „Hominizii ar fi putut folosi aceste unelte pentru activități legate de procurarea directă a hranei sau pentru confecționarea altor unelte din lemn sau materiale vegetale perisabile.” Până în prezent, niciunul dintre oasele de animale găsite de echipă nu prezintă urme de tăiere sau semne de sacrificare.

Nu este confirmat dacă aceeași specie a realizat toate instrumentele, însă cercetătorii continuă să studieze și să testeze aceste unelte pentru a obține mai multe informații despre evoluția umană.

