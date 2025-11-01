Video Un bărbat a murit prins sub dărâmături după o explozie urmată de un incendiu. Casa, distrusă în totalitate

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă seară, la o casă din municipiul Dej, județul Cluj. Pompierii au descoperit printre dărâmături trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Imobilul s-a făcut scrum.

UPDATE 21.00 Incendiul a fost lichidat

Incendiul a fost lichidat. Acum, pompierii asigură zona. A fost oprită alimentarea cu gaze, casa distrusă în totalitate.

Știrea inițială

Potrivit primelor informații, explozia a fost urmată de un incendiu violent, iar o persoană nu ar fi reușit să iasă singură din locuință. Cauzele producerii deflagrației urmează să fie stabilite de specialiști.

Sursa video: Facebook/InfoDej

„În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezintă semne vitale. Acesta a fost predat echipajului SAJ. În continuare pompierii efectuează căutări, pentru a se asigura că nu există și alte victime. Casa este compromisă în totalitate”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. Din primele informații, o persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă. Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic”, a mai transmis ISU Cluj, conform Dejeanul.ro.

Autoritățile continuă cercetările pentru a determina împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.