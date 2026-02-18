Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți: Șofer bulgar decedat în urma unui impact violent între două TIR-uri

Un accident rutier grav, produs între o autocisternă și un TIR, a avut loc pe DN 56A, în localitatea Punghina din județul Mehedinți. Șoferul autocisternei, cetățean bulgar, și-a pierdut viața, iar drumul este blocat pe ambele sensuri de mers.

→ Imaginea 1/3: Accident mortal între două TIR-uri pe DN56A FOTO: DRDP Craiova

Potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova, accidentul s-a produs pe DN 56A, la kilometrul 37+400, în Punghina, județul Mehedinți. În coliziune au fost implicate două autocamioane, o autocisternă și un TIR.

În urma impactului, șoferul autocisternei, de naționalitate bulgară, a murit. Din cauza accidentului, circulația este blocată complet pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule.

Reprezentanții DRDP Craiova precizează că, în zona producerii accidentului, carosabilul este curat și uscat, ceea ce indică faptul că evenimentul rutier nu a fost cauzat de condițiile meteo.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.