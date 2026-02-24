search
Marți, 24 Februarie 2026
Un fost taximetrist din Krasnodar ar fi jucat un rol-cheie în organizarea sabotajelor rusești din Europa

Un fost taximetrist din Krasnodar, în vârstă de 42 de ani, ar fi avut un rol central în organizarea unor acte de sabotaj atribuite Rusiei pe teritoriul Europei, potrivit unei investigații publicate de The New York Times (NYT), care citează documente judiciare și discuții cu oficiali ai serviciilor de securitate din cinci țări europene.

Aleksei Kolosovski, rol-cheie în organizarea sabotajelor rusești din Europa/FOTO:X
Conform publicației americane, Aleksei Kolosovski ar fi fost responsabil de recrutarea persoanelor implicate în mai multe incidente produse în vara anului 2024, pe care serviciile occidentale le-au catalogat drept acte de diversiune. Printre acestea se numără explozii ale unor colete în depozite logistice din Marea Britanie, Germania și Polonia, incendierea unui magazin IKEA din Vilnius și un incendiu izbucnit la un centru comercial din Varșovia.

Autoritățile occidentale au acuzat Rusia de implicare în aceste acțiuni. Potrivit NYT, Kolosovski — care locuiește în continuare în Krasnodar — nu este un ofițer de informații de carieră și nici un agent infiltrat, ci mai degrabă un „furnizor de servicii” care ar fi colaborat îndeaproape cu serviciul de informații militare al Rusiei, cunoscut sub numele de GRU (Direcția Principală de Informații a armatei ruse).

Recrutare prin Telegram

Doi oficiali citați de NYT afirmă că Kolosovski a intrat pentru prima dată în atenția serviciilor occidentale după două incendieri produse în mai 2024. Pe 8 mai, un adolescent ucrainean ar fi plasat un dispozitiv incendiar cu temporizator într-un magazin IKEA din Vilnius, care s-a aprins în dimineața zilei următoare. Procurorii susțin că data ar fi fost aleasă în mod deliberat. Aproximativ în aceeași perioadă, un important centru de comerț en-gros și en-detail din Varșovia a fost cuprins de flăcări. Autoritățile poloneze au acuzat serviciile ruse și au anunțat închiderea consulatului Rusiei din Cracovia.

Potrivit anchetei, Kolosovski ar fi recrutat persoane prin intermediul unui cont de Telegram numit „Warrior” („Războinic”). De asemenea, ar fi coordonat livrarea de detonatori și echipamente pentru fabricarea dispozitivelor explozive, plasate în dulapuri de depozitare din gări, de unde erau ulterior preluate de cei recrutați.

Documente judiciare și informații furnizate de serviciile europene indică faptul că el ar fi fost implicat și în exploziile coletelor din depozite logistice din Regatul Unit, Germania și Polonia, coordonând persoane care monitorizau transportul și distribuția materialelor necesare.

Citește și: „10.000 pe misiune”. Metodele prin care Rusia recrutează europeni pentru a comite sabotaje, incendieri și crimă

O viață modestă și legături controversate

Informațiile publice despre Kolosovski sunt limitate. Potrivit NYT, acesta ar trăi modest și ar avea frecvent dificultăți financiare. În trecut, ar fi fost înregistrat ca șofer într-un serviciu de taxi și ar fi avut o condamnare pentru fraudă.

Totuși, serviciile occidentale susțin că, dincolo de această aparență, Kolosovski ar fi avut legături cu rețele online implicate în contrabandă, divulgarea de date personale, extorcare și vânzarea de documente false. De asemenea, ar fi fost asociat cu gruparea de hackeri KillNet, cunoscută pentru atacuri cibernetice asupra site-urilor ucrainene și europene după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

O scurgere de informații atribuită unei grupări rivale ar fi permis să se facă legătura dintre  Kolosovski și contrul de Telegram „@warriorkillnet”.

Posibilă recrutare de către GRU

În 2021, Kolosovski ar fi fost reținut, însă motivele nu sunt clare. Oficialii occidentali cred că în acel moment ar fi fost recrutat de serviciile de informații militare ruse. După 2022, astfel de colaboratori — fără statut formal de ofițeri — ar fi fost utilizați tot mai frecvent, pe fondul expulzării a zeci de diplomați ruși din Europa.

Potrivit NYT, președintele Vladimir Putin ar fi apelat în mod direct la GRU pentru intensificarea operațiunilor externe.

Un rol important în structura serviciilor militare ruse i-ar reveni generalului Andrei Averyanov, fost comandant al unității 29155 a GRU — unitate despre care se crede că este responsabilă de operațiuni de sabotaj în străinătate. După începutul războiului pe scară largă din Ucraina, acesta ar fi fost promovat în funcția de adjunct al șefului GRU. Surse occidentale interpretează această avansare ca un semn al importanței crescânde a acțiunilor de sabotaj în confruntarea dintre Moscova și Occident.

Dificultăți recente

Potrivit NYT, Kolosovski s-ar confrunta în prezent cu dificultăți. După exploziile din depozite, ar fi fost convocat la sediul regional al FSB din Krasnodar, unde i-ar fi fost verificate dispozitivele electronice. Unele surse susțin că publicitatea cazului ar fi generat nemulțumiri la nivel înalt la Moscova.

De asemenea, se afirmă că acesta ar fi întâmpinat probleme financiare, posibil după ce ar fi utilizat fonduri proprii pentru a finanța o parte din operațiuni și ar fi încercat ulterior să obțină rambursarea cheltuielilor.

De la începutul invaziei din 2022, Kolosovski nu ar fi părăsit Rusia. Totuși, oficiali din două țări europene susțin că recent ar fi căutat online proprietăți imobiliare în Londra — un posibil indiciu că ar lua în calcul fie o retragere în străinătate, fie o eventuală plecare din Rusia, notează The New York Times.

Rusia

