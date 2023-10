Turnători racolați din liceu. Securitatea despre „Cecilia“, o fată de doar 15 ani: „Volubilă, sociabilă, agreată de colectiv“

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat o fișă de colaborator a unei eleve de liceu și o declarație dată Securității de alt elev. Ambii fuseseră racolați ca turnători.

Cele două documente au fost publicate joi, 5 octombrie 2023, pe pagina de Facebook a CNSAS, cu ocazia Zilei Educației, celebrate la 5 octombrie, pentru a reaminti modul brutal în care politica și acțiunile Securității îi afectau inclusiv pe copii. Aceștia din urmă erau convinși să colaboreze cu poliția politică a vremii, uneori chiar constrânși să o facă.

„Securitatea și școala, sau scurtul drum către avertizare ori colaborare. Din nefericire, și ofițerii de Securitate erau interesați de procesul de învățământ. Uneori... cam prea interesați. Atât de interesați, încât aveau în vizor chiar și elevi de 15-16 ani. La mulți ani tuturor elevilor, studenților și profesorilor, care sărbătoresc astăzi Ziua Educației. Să vă bucurați de anii petrecuți împreună, de minunea cunoașterii și, mai ales, de exercițiul zilnic al libertății de gândire. Să nu uităm nicicând să prețuim libertatea!”, e textul care însoțește cele două documente.

Unul dintre ele este o declarație dată de unul dintre elevii care colaborau cu Securitatea. Elevul din Craiova recunoștea că a trimis o scrisoare către emisiunea „Vocea Patriei”, de la Radio București, în care spunea că vrea să asculte muzică modernă.

„Subsemnatul ... Dumitru, născut în ziua de ... 1954, în Craiova, fiul lui..., sunt în anul al II-lea la Școala Profesională 7 Noiembrie, membru UTC domiciliat în Craiova, strada...”, și-a început el scrisoarea.

„Am scris în luna iulie o scrisoare pentru emisiunea «Vocea Patriei», de la Radio București, în care am scris despre muzica modernă și posturi de radio ca EL. Am scris-o într-o seară când voiam să ascult muzică și am găsit această emisiune (Vocea Patriei). Scrisoarea este adresată către Radio Televiziunea Română, emisiunea «Glasul Patriei», str. Nuferilor 60-62, București. Scrisoarea este intitulată: «Stimată redacție, mă dumesc D.G., am 17 ani... și se încheie PS: Adresa nu pot să v-o dau, cred că știți de ce. George.»

Declarația e datată pe 8 septembrie 1970 și e semnată Dumitru. CNSAS adaugă și nota ofițerului: „La 15.10.1970 a fost avertizat în cerc larg de persoane (elevi ai Școlii 7 Noiembrie și corp didactic), numitul Dumitru, elev la această școală. A avut o atitudine corespunzătoare”.

Cazul de la Cluj

Un alt caz este cel al unei tinere de la Cluj, care a primit numele conspirativ „Cecilia”. Eleva a fost recrutată pe când avea 15 ani, la data de 25.02.1984, iar câteva zile mai târziu le dădea deja primele informații securiștilor.

„Este o tânără inteligentă, matură în gândire, cu un dezvoltat spirit de observație și cu rezultate bune în activitatea școlară. Este volubilă în discuții, sociabilă, ceea ce face să fie apropiată de colectiv. Cu ocazia contactării, ne-a semnalat aspecte de interes operativ din mediul tineretului”, a scris securistul, Rodica Boieru, care a întocmit „Fișa colaboratorului din rândul elevilor”, documentat datat pe 28.02.1984.