Două orașe din România, peste media UE la capitolul putere de cumpărare. Întrec capitale precum Roma sau Madrid

Potrivit Eurostat, puterea de cumpărare a locuitorilor din două orașe din România este mai mare decât cea a locuitorilor din marile orașe europene.

În 2023, PIB-ul pe locuitor al UE a fost de 38.100 PPS, în creștere față de 36.000 PPS în 2022.

Locuitorii din București și Cluj trăiesc peste media europeană, potrivit datelor Eurostat. În București, PIB-ul per capita este de 87.400 PPS, mai mult decât dublul mediei UE și mai mult decât în orașe precum Roma, Milano sau Madrid. În Cluj, standardul de putere de cumpărare este de 43.500 PPS.

În același timp, majoritatea orașelor cu cele mai scăzute niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor se află în Bulgaria și România, alături de o regiune din Ungaria, unde activitatea economică a scăzut sub 15.000 PPS pe locuitor.

La nivel european, regiunile irlandeze Dublin (139.500 PPS) și South-West (137.300 PPS) au înregistrat cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe locuitor, depășind Wolfsburg, Kreisfreie Stadt din Germania (136.500 PPS, date 2022) și Paris (126.900 PPS).

Între timp, regiunea franceză de peste mări Mayotte a avut cel mai scăzut PIB pe locuitor, de 10.500 PPS, urmată de Haskovo (11.000 PPS) și Silistra (11.100 PPS), ambele din Bulgaria.