Un moment ireal s-a petrecut în prima divizie de fotbal din Kenya, când un jucător și-a desfăcut șortul și a introdus mingea cu care marcase în zona organelor genitale.

Din prima ligă din Kenya vine o modalitate nemaivăzută de a celebra marcarea unui gol pe un teren de fotbal.

Protagonistul este Ebenezer Adukwaw, de la formația Gor Mahia, care a marcat golul împotriva adversarei Bandari, într-un meci încheiat 1-1.

Jucătorul oaspeților a luat mingea, își desface pantalonilor scurți și o introduce în șort, sărbătorind astfel golul.