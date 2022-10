Soluțiile ingenioase ale românilor sătui de viața la bloc. „Am făcut-o chiar noi, căduroasă iarna, răcoroasă vara și ieftină”

Tot mai mulți români fug de blocuri și visează la propria casă cu curte, însă se lovesc de bariera prețurilor. Există însă și soluții de compromis, case mai ieftine, dar la fel de durabile și confortabile ca și cele scumpe.

O femeie care dorește să se mute cu familia în propria casă, departe de poluarea din miezul orașului, a cerut sfaturi pe grupul de Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas”. Ea a menționat că își dorește o casă modestă, care să nu implice costuri mari, dar în care să benficieze de tot confortul.

„Salutare, sunt în căutarea unei persoane sau familii care și-a construit de la 0 o casă modestă, neconvențională. Dorim să construim așa ceva, însă de doi ani de când caut (e drept că nu foarte activ) nu am găsit nici măcar o astfel de casă ca să mă pot convinge că e posibil. Vrem o casă de maximum 100 mp, fără fundație, făcută din panouri, containere, osb etc. Nu o casă de vacanță, ci una în care să locuim permanent

Iar pe teren fără utilități a construit cineva? Adică vă descurcați cu puț forat de voi și fosă septică? Curent clar trebuie pentru că panouri care să îți susțină o casă, ar costa prea mult Mulțumesc mult pentru eventualele răspunsuri”, a scris femeia.

Ce spun românii

Răspunsurile nu au întârziat, iar mulți români au venit cu sfaturi și cu diverse sugestii, cei mai mulți din propria experiență.

„Două camere, bucătărie și baie, din OSB cu vată minerală de 10 între plăci, am făcut-o mai mult noi. Este placată cu polistiren de 10, călduroasă iarna și răcoroasă vara. Fără fundație, am turnat placa de beton și am băgat stâlpii în beton”, a scris cineva.

Altcineva a încurajat-o pe femeie și i-a spus că se poate face o casă și cu bani puțini. „Nu am notat sumele cheltuite, materialele au fost mai ieftine (am făcut-o mai mult noi). În mare să zicem 15.000 de euro.”

Altcineva a dat pe casă aproape dublu: „Să știți că nu e mai ieftin. Noi am făcut pe un șasiu de tir, cu structură metalică, sus am izolat cu vată și lambriu din lemn, iar jos am pus încă un rând de polistiren de 10 și lambriu lemn. Până acum am ajuns cam la 27.000 euro pentru o suprafață de 12m/5 la bază.”

„Până te hotărești... Se scumpesc materialele de construcție”, a avertizat-o altcineva.

„Ceva neconvențional e ceva nonsens. Nu poți să faci o casă din containere și să te simți ca în palat. Oricât de frumoasă ai face-o tot o baracă de metal rămâne și te vei simți în ea că într-un vid. Să nu vorbim de mucegai și igrasie. Să nu vorbim de cum curg geamurile într-o casă care nu „respiră”... Apoi o casă fără fundație... Le vedeți prin America cum le ia vântul de nu le mai găsești niciunde.

Într-o casă să o poți numi acasă ai nevoie de confort, liniște, ventilație, aer proaspăt. Eu am casa mea să zicem așa un hibrid. Temelie și placă de beton pe temelie, pereții exteriori de zidărie (placați pe interior cu vată și rigips), apoi toți pereții interiori, planșeele și scara, totul de lemn. Structura de lemn, izolație și rigips oferă tot confortul posibil, călduroasă iarnă, răcoroasă vara și foarte ușor de încălzit”, a explicat un alt internaut. „Pe principiul ăsta trei sferturi dintre construcțiile civile din întreaga lume ar trebui demolate. Îmi închipui că în țările scandinave nu au înțeles încă progresul arhitectonic de pe plaiurile mioritice”, a replicat altcineva.

„Ați luat în considerare un dom geodezic? Este cam cea mai ieftină opțiune”, a fost altă părere.

„Cânepă, casă din bolțari de cânepă acesta este viitorul în opinia mea! Sunt în țară oameni câte se ocupă . Casă pe viață fără probleme ulterioare!”, a punctat altul.

„O casă fără fundație se poate face din lemn întreg. Bile de brad scobite la capete pentru a se încheia la unghi de 90° . Se pot face doar 4 piloni de beton sau mai mulți în funcție de proiect , pe colțuri, în rest se așează piatră de mal frumos rostuită de meșteri. Așa cum se făcea odată. Acoperită apoi cu șiță (șindrilă) și iese o casă ca în anii '50 . Spor... Avantaje: casa este mult mai rezistentă la cutremur și mai călduroasă din start”, a fost un alt sfat.