Destinația care atrage românii ca un magnet și în octombrie. „Vilă cu piscină de două ori mai ieftină decât un apartament în iulie”

Nu puțini români aleg să meargă și în această perioadă în vacanță, din diverse motive. Dacă unii vor să evite agomerația și soarele torid din iulie și august, alții aleg din motive financiare sau din alte rațiuni subiective.

Este și cazul unei românce care a mers în luna octombrie în concediu, cu familia, în Lefkada, Grecia. Dacă la început ea a avut numeroase semne de întrebare și nu știa la ce să se aștepte, odată ajunsă acolo a fost surprinsă plăcut de vreme și de faptul că apa mării era suficient de caldă pentru a putea face încă baie. În plus, prețurile sunt imbatabile în această perioadă, spune ea. Turista și-a descris experiența pe grupul de Facebook Forum Lefkada.

„Lefkada în octombrie. Am decis să fac această postare, pentru că nu prea am găsit multe despre un sejur în această perioadă când ne planificam noi vacanța. Am fost pe insulă între 2 și 9 octombrie. Multe locuri de cazare libere și mult mai accesibil ca preț decât vara (am căutat și am cu ce compara). Am închiriat o vilă cu piscină doar pentru noi de două ori mai ieftin decât a costat un apartament în iulie pentru niște prieteni. Am prins vreme bună-bună. Arătau 23-25 de grade, dar pe plaje soarele era foarte puternic. Apa foarte plăcută, bronz uniform, plaje goale și liniște peste tot”, explică românca.

Alte argumente

Alte argumente au fost liniștea, lipsa aglomerației și prețurile imbatabile.

„În condițiile în care stațiunea este mult mai liberă, nouă ne-a plăcut foarte mult și am zis că nu ne ajunge curaj să venim în plin sezon. Totul e atât de idilic și fără aglomerație. Ne-a plăcut că nu trebuie să te grăbești să prinzi primele ore de dimineață pentru plajă, dar poți să stai întreaga zi la scăldat. Ne-a plăcut că nu trebuie să „lupți” pentru locuri de parcare și șezlonguri (unele chiar sunt gratuite)”, a adăugat ea.

Și traficul a fost mai lejer, iar vremea a fost excelentă. „Ne-a plăcut că nu am întâlnit prea multe mașini pe drumurile înguste și șerpuite. Am fost cu 3 copii, de 1,5 ani, 4 ani și 6 ani. Da, probabil nu e o destinație recomandată familiilor obișnuite cu vacanțele confortabile sau sedentare, dar pentru noi a fost de vis. Am mers și la Egremni, unde totul ne-a părut mult mai ușor decât în multe recenzii de speriat. Ne-au plăcut mult Porto Katsiki, Agiofili și Afteli. Pe scurt, prima săptămână de octombrie e superbă în Lefkada!”, a fost mesajul româncei.

Mesajul ei a trezit interesul internauților, care au întrebat-o de costuri și i-au cerut tot felul de detalii. „Vila a costat 120 de euro pe noapte. Vilă cu trei dormitoare, trei băi. trei adulți și trei copii”, i-a lămurit turista.

„Foarte inspirată alegere! Parcă am fost cu voi acolo urmărind imaginile postate. Felicitări!”, a scris cineva. „Foarte frumos. Nu credeam că în octombrie poți face baie și plajă. Noi am fost la sfârșitul lui august și începutul lui septembrie, dar a fost super. E adevărat că a fost mai aglomerat”, a fost un alt mesaj.

„Dar tavernele? Ați mai găsit deschise? Fără taverne nu prea e ok”, a întrebat altcineva. „Am fost la Greco Levante și în Lefkada City erau o mulțime deschise. Am găsit tot ce am avut nevoie”, a venit răspunsul.

Și alți români au ales să viziteze Grecia în această perioadă și spun că a fost un pariu cât se poate de reușit. „Noi am mai fost pe Santorini în aceeași perioadă. La anul mai încercăm ceva să tot descoperim Grecia, one love” și „Noi am fost două săptămâni din 15 septembrie, erau și taverne deschise. Nu era aglomerație și erau temperaturi de 25 grade. Când am plecat erau 28. Cazare super la Aelia house, din trei în trei zile se schimba lenjeria de pat și prosoapele. Până și spirale pentru țânțari ne-au dat pentru terasă”, au completat alții.