Soluția la care apelează tot mai mulți români care nu își permit o locuință. „Am tot confortul dintr-o garsonieră”

Prețurile uriașe ale apartamentelor în orașe precum Cluj și București, dar și chiriile tot mai mari îi determină pe mulți români să caute solții disperate. Iar unii dintre ei pretind că au găsit soluții.

Românii dau dovadă de inventivitate atunci când le ajunge cuțitul la os, iar în multe cazuri găsesc soluții la care altfel nici nu s-ar fi gândit. Este și cazul unui tânăr care, conștient că nu va avea bani să-și cumpere propria casă s-a reorientat și își va lua o rulotă. Însă înainte de asta, a cerut sfaturi și a scris pe Reddit care îi sunt planurile.

„Mă bate gândul să fac o rată și să-mi iau o rulotă ca să trăiesc în ea. Din niște calcule rapide aș ieși mai ieftin decât așa cum dau acum 1.500 ron pe chirie. În general nu am nevoie de mult spațiu. Are cineva vreo experiență cu asta? Sfaturi? Cum e cu parcatul la noi? Legislație pentru așa ceva există sau poți s-o pui unde te taie capul? Un duș aș putea face la sală sau la lucru. Poate mă trezește careva la realitate. Is there any vanlife in Romania?", a scris el.



Ce spun românii

Dacă unii l-au încurajat și au venit cu sfaturi și cu exemplul propriu, alții l-au sfătuit să caute alte soluții. „S-ar putea sa stai mai liniștit și comfortabil la Jilava decât să stai full-time în rulota”, a încercat un internaut să-i taie entuziasmul. „Mai bine iți iei un velier. Nici nu trebuie să golești wc-ul și curent ai în orice port”, l-a completat altul.

„Cu parcatul cred că te descurci deocamdată că la noi e încă haos, dar va trebui să te muți destul de des (consumi benzină și timp). Dacă vede lumea că locuiești într-un loc, sigur cineva va trimite poliția peste tine”, l-a avertizat cineva.

Au fost destui însă și cei care l-au sfătuit să abandoneze ideea și i-au explicat minusurile traiului într-o rulotă. „Iarna e frig, vara e cald. Izolația termică e foarte proastă la orice rulotă. Ca să ai confort termic trebuie o grămadă de energie. De unde alimentezi cu energie electrică? Dar cu apă? Unde deversezi deșeurile de la toaletă și duș? Dușul la muncă sau la sală nu vor merge mereu. Ce te faci de sărbători când nu mergi la muncă și sala e închisă? Cum speli hainele? Spălătorii de haine nu prea sunt pe la noi cum sunt în alte țări."

A primit însă și mesaje încurajatoare. Cineva l-a sfătuit să-și adapteze o dubă în autorolotă și i-a explicat avantajele care ar decurge de aici. „Mi-am convertit eu o dubă în autorulotă, și am absolut tot confortul dintr-o garsonieră. Curent, duș, încălzire și apă caldă pe motorină, aragaz cu butelie. Cea mai mare problemă este apa (nu de băut). Am un bidon de 110 L și te ține cam 4-5 zile, dacă economisești ca lumea. Dar ieși destul de scump cu convertitul 20k euro”, a spus el.

Pe aceeași idee a venit și altcineva: „Dacă insiști cu planul asta, ia mai bine o dubă convertită în rulotă, așa poți parca oriunde și oricât, la rulote e mai greu să stai cu ea în parcarea de la mall, că imediat îți bate în geam, așa cu o dubă stai și o săptămână în față la Dedeman și nu te întreabă nimeni nimic."