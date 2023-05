Prețurile locuințelor în următoarea perioadă, o necunoscută? Concluziile unui reputat analist financiar

Cunoscutul analist financiar Radu Georgescu vorbește despre faptul că scăderea prețurilor materiilor prime, blocarea creditului imobiliar, creșterea dobânzilor și scăderea vânzărilor nu pot duce decât la un singur rezultat

Unul dintre cei mai apreciați analiști financiari, Radu Georgescu, se referă la situația incertă din domeniul imobiliarelor. Într-o postare pe Facebook, Georgescu abordează acest subiect.

„Vor mai crește prețurile la apartamente? Primesc des această întrebare. Unii spun că vor scădea. Alții că vor crește. Pe cine să crezi? Să începem: Prețurile la toate materiile prime de construcții au scăzut cu mai mult de 50% în ultimul an. Woow. Piața imobiliară s-a blocat la nivel mondial. Acest lucru a declanșat prăbușirea prețurilor pentru toate materiile prime de construcții. Prețul la lemn a scăzut cu mai mult de 60% în ultimul an. Vezi aici https://tradingeconomics.com/commodity/lumber. La fel la cupru, fier, oțel etc. Firmele care au construit locuințe în perioada 2020-2022, au construit cu prețuri mult mai mari decât dacă ar construi azi. Aceste firme au două posibilități: Oferă discounturi și vând în pierdere sau așteaptă scadența creditelor bancare. Băncile vor prelua apartamentele”, și-a început el postarea.

Efecte în lanț

În continuare, Radu Georgescu vine cu niște cifre care arată că creditul imobiliar s-a scumpit și s-a blocat în România: „Creditul ipotecar s-a blocat. În trimestrul 1 2023, băncile au acordat cu 2 miliarde lei mai mai puține credite ipotecare decât în trimestrul 4 din 2022. Acest lucru înseamnă că doar din influența creditului ipotecar s-au vândut apartamente în valoare totală mai mică cu 2 miliarde lei față de trimiestrul 4. A crescut dobânda la creditele ipotecare. Este aproape imposibil să mai iei un credit la aceste prețuri. Din cauza creșterii IRCC de la 2% la 6%, la același venit poți să iei în 2023 un credit cu 40% mai mic decât în 2022”, a adăugat analistul.

Un alt aspect este că și vânzările proprietăților imobiliare cu cash au scăzut și încă într-un mod accelerat.

„Vânzările cu cash au scăzut accelerat. Investitorii care cumpărau cu cash au dispărut în 2023. De la 1 ianuarie 2023 a crescut cota de TVA de la 5% la 19% pentru cei care au mai mult de o locuință. Nu mai este rentabil să cumperi cu TVA de 19%”, a mai scris el.

Concluziile sale sunt că piața imobiliară este blocată și că inevitabil prețurile se vor duce în jos. Singura necunoscută este când anume se va întâmpla acest lucru, dacă va fi o scădere bruscă sau dacă va fi una lentă.

„În acest moment, piața imobiliară s-a blocat. Probabil vânzările de locuințe au scăzut cu peste 75% în trimestrul 1 din 2023. Estimez că în 2-3 ani vom avea scăderi ale prețurilor la apartamente de peste 30%. Această scădere se poate face brusc, ca în 2009, dacă turbulențele din sectorul bancar continuă. Sau o scădere mai lentă, de 10% pe an, timp de 3-4 ani”, a conchis Radu Georgescu.