Doi infractori periculoși au fost reținuți la Turda, în restaurantul unei benzinării, unde făceau scandal.

Doi bărbați recalcitranți au fost încătușați la Turda de polițiști, în localul unei benzinării, unde au venit să își facă singuri dreptate.

Din imaginile filmate la fața locului se vede cum cei doi bărbați se luptă din greu cu polițiștii, fiind încătușați și duși la secție.

”În data de 22 august a.c., în jurul orei 01.25, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au fost sesizați despre faptul că pe Calea Victoriei din municipiul Turda, într-o stație de carburant, mai multe persoane de sex masculin ar fi provocat scandal, pe fondul consumului de alcool, refuzând să părăsească incinta. Ca urmare a sesizării, mai multe echipaje din cadrul Poliției municipiului Turda au fost mobilizate, iar în momentul în care aceștia au fost abordați de către polițiști, au manifestat un comportament recalcitrant, adresând injurii și expresii jignitoare, fiind necesară imobilizarea acestora”, potrivit IPJ Cluj.

Persoanele în cauză au fost identificate ca fiind doi bărbați de 40, respectiv 38 de ani, din municipiul Turda.

În urma intervenției, aceștia au fost conduși la sediul unității de poliție, fiind aplicate două sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 61/1991 pentru proferarea de injurii și expresii jignitoare de natură să tulbure ordinea și liniștea publică.