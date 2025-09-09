Motivul pentru care o clujeancă nu mai are voie să intre în mall-uri timp de trei ani

O decizie ieșită din comun a fost luată de o instanță din Cluj: o femeie din oraș a fost împiedicată legal să intre în centrele comerciale timp de trei ani.

Femeia a primit o pedeapsă principală de un an și șase luni de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de mai multe furturi de telefoane mobile. În plus, judecătorii au impus și o sancțiune suplimentară: interdicția de a avea acces, timp de trei ani, în două mall-uri din Cluj, dar și în alte hipermarketuri din județ.

Cum au avut loc furturile

Hotărârea instanței vine după o serie de furturi comise la începutul lunii septembrie a anului trecut. Într-o primă situație, femeia a sustras un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin. Aparatul nu a mai fost recuperat.

La doar câteva zile distanță, ea a acționat din nou, de data aceasta împreună cu mai mulți complici. Grupul a furat șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale din Cluj-Napoca, prejudiciul total depășind 28.000 de lei, potrivit Digi24.

Decizia instanței

Deși telefoanele au fost recuperate ulterior, magistrații au considerat necesar să impună, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și o interdicție menită să prevină fapte similare.