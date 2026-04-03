Linii de troleibuze suplimentate de Paștele catolic. Compania de Transport Public din Cluj anunță și modificări în orarul unor trasee des circulate

Compania de Transport Public din Cluj-Napoca (CTP) anunță suplimentări în orarul troleibuzelor în acest weekend când credincioșii catolici sărbătoresc Paștele.

„Mâine, 4 aprilie, se suplimentează cursele pe linia 25N, pentru a facilita deplasarea călătorilor către slujba de Înviere, cu ocazia Paștelui Catolic.

Tot începând cu data de 4 aprilie se modifică orarele de circulație pentru liniile urbane cu un flux ridicat de călători, respectiv:

- Linia 30 (cart. Grigorescu - str. A.Vlaicu);

- Linia 24B (str. Unirii - VIVO! Cluj-N);

- Linia 6 (str. Bucium - Str. A.Vlaicu);

- Linia 25 (str. Bucium - Str. Unirii)”, anunță reprezentanții Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca.

Programele de circulație sunt actualizate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy, mai precizează CTP.