Haz de necaz despre mirosul pestilențial din Cluj. Autoritățile au explicat de unde vine duhoarea

Clujenii reclamă, zilele acestea, revenirea mirosului neplăcut în anumite zone ale orașului. Pe Facebook, a început un adevărat concurs de glume pe seama miasmelor din orașul care este, conform Eurostat, în top zece în Europa în materie de calitatea vieții.

Dacă anul trecut, autoritățile clujene au căutat zile întregi sursa miasmelor care au împânzit orașul, în 2024, lucrurile s-au mișcat mult mai repede.

Confruntați cu sutele de sesizări ale clujenilor, Prefectura Cluj a venit, rapid, cu o explicație în mai puțin de 24 de ore: de vină este agricultura.

„Urmare a sesizărilor primite de la cetățeni și a discuțiilor avute cu reprezentanții autorităților locale, privind posibile situații de disconfort olfactiv, au fost verificate zonele Aiton – Tureni – Feleacu, și venim cu următoarele precizări:

Pe raza comunei Tureni, în perioada 25.03.2024 – 12.04.2024, au fost anunțate activități de fertilizare organică a terenurilor.

Activitatea este reglementată potrivit Ghidului de bune practici agricole, iar în această perioadă se utilizează îngrășăminte de natură organică, de origine animală sau îngrășăminte chimice, iar fermierii / utilizatorii au obligația de a anunța unitatea administrativ teritorială, unde se desfășoară operațiunea de fertilizare, cu privire la începutul și durata campaniei de utilizare” - s-a precizat într-un comunicat transmis presei.

Prefectura a mai precizat că această activitate a fost anunțată primăriei Tureni, informația fiind diseminată în comunitate, conform prevederilor legale, întrucât poate fie generatoare de disconfort olfactiv.

O altă sursă potențială de miros este groapa de gunoi de la Pata Rât. Anul trecut, administratorul centrului de colectare a deșeurilor a fost amendat deoarece mirosul ar fi fost degajat de la depozitul unde ar trebui tratate deșeurile reziduale în cadrul instalației de tratare mecano-biologică. În condițiile în care s-au acumulat stocuri de deșeuri care urmează a fi tratate și în condiții de căldură extremă, s-a ajuns la situația neplăcută.





„Știi că trăiești în Cluj dacă deschizi geamul ca să se aerisească orașul”

Primele sesizări au fost făcute pe grupul de Facebook Clujul civic.

„Am vrut să scot hainele de pat în curte, că se aciuase pe furiş şi dormise căţeluşa Ima pe perne. Am căutat prin jur, să văd dacă nu mi-a turnat cineva gunoi peste gard. Nu era de la noi. Am readus totul în casă, am închis bine toate geamurile. Comparat cu ce e afară, animalele mele sunt, pe bune, PARFUM”, a scris Dumitru Cornel Vilcu.

Tibi Codorean, care activează în grupul de comedie Epic Show, a dat startul sesiunii de glume amare pe seama mirosului din oraș:

„Știi că trăiești în Cluj dacă deschizi geamul ca să se aerisească orașul”.

„Miroase a alegeri”- Dumitru.

„E mai rău decât la gripa spaniolă... Cel puțin, pe vremea aia, dacă deschideai geamul, măcar mureai” - Ralu.

„Vă invit în București, este la fel...” - Mihai.

„Pute de la bășinile celor care dau vina pe vinituri pentru orice, în loc să-și asume responsabilitatea, dar sunt bune când le plătesc chiriile de c...” - Vasile.

„Cică se fertilizeaza Bărăganul și no, bate vantu’”-Adrian.

„Să instaleze niște ventilatoare din alea mari ca să miroasă urât și la alții!”- Cristian.

„Iar e oraș de cinci stele maro”- Tibi Codorean.

„Sau cinci pubele , ca să-l citam pe Dobi”- Angi.

Suspiciuni cu privire la sursa mirosului

„Cluj-Napoopca, să înțeleagă și străinii” - Tibi Codorean.

„Napocaca?”- Andrei.

„În curand vor ieși oficialitățile și vor da vina pe fermele din zonă, care au împrăștiat anul trecut gunoi pe camp și de la care înca miroase”- Andrei.

Activistul de mediu Dumitru Cornel Vîlcu este de părere că sursa mirosului este Centrul de Colectare a Deșeurilor, „doar că recunoașterea acestui fapt ar arăta fără echivoc nivelul de corupție și neprofesionalism de la C.J. (Consiliul Județean-nr) și C.M.I.D. (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor-nr)”.

Suspiciunile vis-a-vis de profesionalismul autorităților clujene au anumite argumente pertinente. Spre exemplu, nicio instituție din județ nu deține un olfactometru, adică un aparat care să determine intensitatea mirosului.

În plus de aceasta, „Legea mirosului”, în vigoare în România din 2020, a rămas fără efecte, din cauză că nu a stabilit cum se va determina nivelul de disconfort olfactiv care intră sub incidența sancțiunilor legii.



Ultimul articol din lege arată că „metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul protecției mediului și a autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul sănătății, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Se întâmpla în 2020, dar nici până acum nu există norme de aplicare a acestei legi.

În top 10 la calitatea vieții în Europa

Un raport publicat de Eurostat, 16 decembrie 2023, plasează Clujul între primele 10 din Uniunea Europeană, în materie de calitate a vieții. Au fost luate în calcul 83 de orașe: Zurich (Elveția), Copenhaga (Danemarca), Groningen Olanda), Gdansk Polonia), Leipzig (Germania), Stockholm (Suedia), Geneva (Elveția), Rostock Germania) și Braga (Portugalia).

Studiul este realizat periodic de Comisia Europeană începând cu anul 2007 având la bază indicatori legați de percepția asupra satisfacției generale de locuire, siguranței, locurilor de muncă, dimensiunii verzi, serviciilor publice, transportului local, culturii ș.a.