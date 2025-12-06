search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Avarii la scutul de protecţie al centralei de la Cernobîl. ONU: „Şi-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Scutul de protecție al centralei de la Cernobîl, construit pentru a izola resturile radioactive ale reactorului distrus în 1986, a fost avariat de impactul unei drone, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU.

Scutul de la Cernobîl a fost avariat, după ce a fost lovit de o dronă. FOTO: Profimedia
Scutul de la Cernobîl a fost avariat, după ce a fost lovit de o dronă. FOTO: Profimedia

Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl, proiectat pentru a împiedica eliberarea materialelor radioactive rezultate din catastrofa nucleară din 1986, a suferit avarii importante în urma unei lovituri cu dronă, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Ucraina acuză Rusia de efectuarea atacului, în timp ce Moscova respinge categoric acuzațiile, relatează Reuters.

Într-un comunicat transmis de AIEA, instituția precizează că inspecția realizată săptămâna trecută asupra structurii de izolare din oțel, finalizată în 2019, ca parte a unui proiect internațional de securizare a sitului, a confirmat pagubele provocate de impactul dronei care a lovit zona în februarie.

Potrivit evaluării tehnice, scutul și-a pierdut funcțiile esențiale de siguranță, în special capacitatea de a menține izolarea materialelor radioactive.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a explicat faptul că, deși nu s-au înregistrat daune permanente la elementele de susținere sau la sistemele de monitorizare, degradarea provocată trebuie tratată cu maximă urgență.

„Misiunea de inspecție a confirmat că (structura de protecție) și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale de susținere sau la sistemele de monitorizare”, a spus acesta, subliniind că reparațiile au fost deja începute, dar „refacerea completă este esențială pentru a preveni deteriorări suplimentare și pentru a garanta siguranța nucleară pe termen lung”, a subliniat Grossi.

Scutul a fost lovit de o dronă

ONU a raportat la 14 februarie că autoritățile ucrainene au informat despre un atac cu dronă încărcată cu explozibil, care a lovit învelișul protector al reactorului numărul patru, același reactor distrus în 1986, provocând un incendiu și avariind scutul de oțel.

Deşi Kievul a prezentat atunci imagini ale exploziei și ale pagubelor rezultate. Rusia a negat implicarea sa.

În ciuda impactului, nivelurile de radiații din zona centralei au rămas normale și stabile, fără semne de scurgeri radioactive, a precizat ONU.

Vă reamintim că dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 a contaminat vaste regiuni ale Europei și a determinat mobilizarea masivă a resurselor pentru limitarea consecințelor.

Ultimul reactor operațional al centralei a fost dezafectat în anul 2000, dar situl rămâne unul dintre cele mai sensibile din punct de vedere nuclear.

Centrala și zona înconjurătoare au fost ocupate pentru mai mult de o lună de forțele ruse în primele faze ale invaziei din februarie 2022, în timp ce armata Moscovei încerca să avanseze spre Kiev.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
stirileprotv.ro
image
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
gandul.ro
image
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
mediafax.ro
image
De ce a plâns Ricardo Grigore după un meci Dinamo – FCSB. Adrian Mutu, vizită-fulger la Săftica: „A deschis laptopul și mi-a arătat asta. ‘Mă fac de râs’”
fanatik.ro
image
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Nicio șansă! Reacția americanilor, după ce au aflat că pot întâlni România la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv
observatornews.ro
image
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Data la care pensionarii vor scăpa de contribuția CASS. Cei cu pensii peste 3.000 lei mai au de așteptat
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a spus STOP! ”Nu m-am așteptat niciodată”
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri pentru 6 decembrie! Ce este interzis să faci de Sfântul Nicolae
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?
click.ro
image
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
click.ro
image
Cât de mult s-a schimbat viața Corinei, fosta soție a lui Adrian Enache, după divorțul lor. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima