Gestul emoționant al unei tinere pentru a nu-și lăsa tatăl să plece în Anglia. Bob Rădulescu: „Acest mesaj m-a topit”

Îndrăgitul actor Bob Rădulescu a primit un mesaj de la o tânără, care încearcă să-și ajute tatăl să nu se întoarcă la muncă în Anglia. Fiind tată de fată, artistul a fost „pur și simplu topit” de inițiativa îndrăzneață a tinerei.

Criza imobiliară din România a lăsat mulți muncitori din construcții fără loc de muncă. În acest context, o tânără din Zalău, al cărui tată lucrează de 20 de ani în amenajări interioare în Anglia, a încercat să-și păstreze părintele în țară, mai ales că acesta are o fiică de 11 ani, care are nevoie de el.

Tânăra a cerut ajutor de la cunoscut actor Bogdan Rădulescu:

„Eu sunt tată de fată, deci e clar ca sunt mai sensibil și mai deschis la situațiile și poveștile care implică relația dintre un tată și fata sau fetele lui.

Am primit ieri acest mesaj care pur și simplu m-a topit și am apreciat enorm implicarea fetelor. Vă rog să-l citiți și să vedeți ce putere au 2 fiice care vor să-și ajute tatăl să rămână acasă alături de ele și să nu se reîntoarcă în Anglia unde lucrează de peste 20 de ani”.

Rădulescu a făcut cunoscut tuturor celor 200.000 de urmăritori pe care-i are rugămintea fetei.

„Așadar, dacă sunteți în zona Cluj, Zalău și aveți nevoie de un meseriaș bun și cu experiență de 20 de ani în Anglia, în construcții, dați click pe pagina Buildgenic unde vedeți ce lucrează domnul Aurel Maier, un meseriaș foarte priceput și un tată foarte norocos și binecuvântat cu asemenea fiice implicate și doritoare sa-l țină acasă.

Alina, spune-i la tati că abia aștept vremea bună să mă apuc de ceva treabă acasă și să-i dau ocazia să se desfășoare cu talent, pricepere și seriozitate”, a promis el.

Mesajul emoționant al fetei

„Nu știu dacă acest mesaj va ajunge la dumneavoastră sau dacă îl veți citi, însă încerc marea cu degetul. Tatăl meu s-a întors de o vreme din UK unde a muncit peste 20 de ani (a plecat când eu eram mică) pentru a ne asigura un trai decent”, își începe Alina Maier mesajul către Rădulescu.

Bărbatul s-a întros în urmă cu un an acasă, având în vedere și faptul că are o fetiță de 11 ani care are nevoie de el și suferea de fiecare dată când acesta pleca.

„Este un foarte bun profesionist în domeniul amenajărilor interioare, extrem de pretențios cu propriile lucrări și foarte corect, dovada fiind recomandările primite de la clienții din UK, printre care și cele primite de la doamna Virginia Ruzici, la care a muncit o perioadă”, scrie Alina.

Tânăra susține că i-a făcut tatălul o pagina de Facebook pentru a-i promova serviciile, a plătit reclamă, dar nu a reușit să atragă clienți.

„Vin cu o rugăminte: dacă cumva auziți pe cineva care caută un meseriaș bun, priceput, corect și transparent, care poate furniza inclusiv recomandări șipoze cu lucrările efectuate, vă rog mult să le dați de știre pe pagina asta de facebook. Pentru tatăl meu ar însemna enorm și v-aș rămâne veșnic recunoscătoare”, a încheiat Alina.

„M-a făcut să plâng, cu gândul la tata”

Mesajele nu au întârziat să apară. „Ce drăguț... M-a impresionat și făcut și să plâng, cu gândul la tata... Să-i prețuiască și susțină pe tați, toți cei care îi au”, a scris Andreea Tamaș.

„Impresionant! Daca este dispus sa mearga și în Maramureș, mai ales în satele din MM istoric, acolo va gasi clienti 150%. Este o căutare nebună după mesteri buni și se construiește in draci!”, a susținut Sonia Zaharie.

„Nu trebuie să fie îngrijorate. Cu siguranță poate câștiga la fel de bine și aici, la fel ca în UK. Poate mai bine. Este o lipsă de meșteri buni”, a scis Paul Borde.