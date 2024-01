Planul unui antreprenor de a aduce acasă două milioane de români. „Acum 10 ani, diferențele salariale erau mari, nu mai e cazul”

Dacă fiecare antreprenor convinge doi români să se întoarcă în țară, economia României ar beneficiar de un plus de două milioane de muncitori calificat, susține Vlad Iftime, un antreprenor care are 100 de angajați. El afirmă că diferențele salariale sunt nesemnificative.

Vlad Iftime, un antreprenor care conduce peste 100 de oameni, are un plan cu privire la aducerea în țară a circa două milioane de români care muncesc în străinătate.

„Fiecare antreprenor să convingă doi români să vină acasă, asta mi se pare o idee foarte bună, ori 1.000.000 de antreprenori, uitați că vin două milioane de români acasă. Eu zic că conving doi”, a susținut, la podcastul Hacking Work, Vlad Iftime.

El e este CEO al Vestra Industry și fondator al Haita Land, calitate în care conduce peste 100 de angajați. Iftime are o viziune clară asupra modului în care companiile românești pot concura la nivel global și a impactului pe care îl poate avea revenirea diasporei în economia națională.

„Ce curaj are un copil sau doi copii când tatăl e lângă ei acasă, aici, în țară, și ce curaj are cât îl vede odată la câțiva ani și se duce în viață mai departe”, spune Vlad, care are 37 de ani și este tatăl a două fetițe.

Absolvent de Inginerie energetică la Universitatea Politehnică din București și antreprenor în domeniul utilităților publice și automatizărilor industriale, Iftime susține că diferența dintre salariile obținute de români în Vest și cele din țară a ajuns să nu mai fie atât de mare, încât să merite sacrificiul de a trăi separat de familie și prieteni.

„Acum 10 ani de zile, diferența de salariu era mare, că aveau aici 500 de euro și acolo 1.300, cu cazare plătită. Era foarte mare diferența. Ori acum nu este așa, că acum un muncitor are 1000, 1000 și ceva de euro, dar în schimb stai acasă, stai în casă ta, ai copiii tăi, ai părinții, prieteni, stai în mediul tău, stai în viața ta”, detaliază antreprenorul.

Iftime crede că angajații sunt cel mai important activ al companiei, astfel că a făcut personal toate angajările, pentru a se asigura că „există chimie” și oamenii se potrivesc cu firma lui.

Antreprenorul este de părere că nivelul unor companii românești față de cele din Germania nu este foarte mare. „Tehnic este la fel sau poate suntem un pic peste ei, dar prețurile sunt cele din România și atunci am avea un avantaj competitiv enorm”, susține acesta.

El crede că cee ce ne lipsește nouă, românilor în general, și antreprenorilor români, este curajul.



Circa 8 milioane de români în străinătate

Cel puţin 8 milioane de români se află în afara graniţelor ţării, arăta în 2022, Departamentul Românilor de Pretutindeni.

„Astăzi, după ultimele date oficiale pe care le avem, numărăm 5,7 milioane de români în afara graniţelor. Este o cifră oficială pe care am obţinut-o de la Ministerul Afacerilor Externe. Cu siguranţă avem cel puţin 8 milioane”, a precizat secretarul de stat în cadrul Departamentului Românilor de Pretutindeni, Florin Cârciu.

În mai multe ţări din Europa, numărul românilor a trecut de un milion.

„Cu siguranţă vom găsi soluţii pentru a aduce o parte din cei 8 milioane pe care îi avem în afara graniţelor, să îi convingem prin măsuri să se întoarcă acasă, să lucreze în România. Vom găsi soluţii prin echivalarea salariilor sau apropiere de salariile din afara graniţelor, acolo unde se regăsesc astăzi", a mai spus secretarul de stat, referindu-se mai ales la lucrătorii din construcţii şi agricultură.

De atunci, prea puține s-au întâmplat pentru a aduce românii înapoi în țară. Migrația externă s-a menținut la cote înalte. Datele Institutului Național de Statistică, INS, arată că, în 2022, 50.000 de români au părăsit țara, cifra fiind una record.

Aceasta înseamnă o depopulare echivalentă cu cea a municipiului Giurgiu.