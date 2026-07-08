Video Doi bărbați urmăriți național, găsiți ascunși într-o zonă cu vegetație de lângă căminele studențești Hașdeu din Cluj. Faptele de care sunt acuzați

Doi bărbați dați în urmărire la nivel național au fost găsiți de polițiștii din Cluj, miercuri dimineață, 8 iulie, ascunși într-o zonă cu vegetație deasă din apropierea căminelor studențești din Complexul Studențesc Hașdeu.

„În cursul dimineții de 8 iulie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost organizată o acțiune pentru depistarea a două persoane urmărite la nivel național, care se sustrăgeau executării unor pedepse privative de libertate, vizând doi bărbați condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni contra integrității corporale și sănătății, respectiv contra libertății și integrității sexuale.

Activitatea a fost coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Cluj, în colaborare cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, beneficiind de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al efectivelor Grupării de Jandarmi Mobile «Ștefan Cicio-Pop» Cluj-Napoca”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj într-un comunicat.

Cei doi s-ar fi ascuns într-o zonă cu vegetație deasă din apropierea căminelor studențești din Complexul Studențesc Hașdeu.

Faptele de care sunt acuzați

Primul prins, un bărbat de 42 de ani, este condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Acesta a fost găsit ascuns într-o groapă săpată în pământ, mascată cu vegetație, articole vestimentare și alte elemente de camuflaj. După ce a fost prins, polițiștii l-au condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj în vederea punerii în executare a mandatului.

„Pe numele acestuia s-a retinut că, în perioada 2018–2019, pe fondul consumului abuziv de alcool, ar fi exercitat în mod repetat acte de intimidare și amenințare asupra celor doi copii minori ai săi, supunându-i unor tratamente de natură să le pună în primejdie dezvoltarea fizică și intelectuală”, adaugă IPJ Cluj.

Al doilea bărbat, în vârstă de 39 de ani, este condamnat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. După ce a fost găsit, a încercat să fugă, sărind un gard către strada Piezișa. În timpul deplasării, bărbatul s-a rănit la un picior și a început să sângereze. El a fost găsit și imobilizat la scurt timp de echipele de intervenție, apoi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, a fost dus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj pentru punerea în executare a mandatului de arestare.

Potrivit anchetatorilor, pe 14 iulie 2025, pe strada Clinicilor din Cluj-Napoca, acesta ar fi agresat sexual o femeie, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, atingând-o fără consimțământul ei.

Ulterior, cele două mandate de executare a pedepsei închisorii au fost puse în aplicare, persoanele fiind conduse în vederea depunerii în Penitenciarul Gherla, pentru executarea pedepselor dispuse de instanța competentă.