Disperare pe piața imobiliară a Clujului. Antreprenori agasați de „oferta unică de 2 milioane de euro“: „Oprește-te, omule!“

În condițiile în care nu a reușit să vândă, de aproape un an, o clădire din centrul Clujului cu prețul exorbitant de 2 milioane de euro, un agent imobiliar a apelat la o strategie care i-a enervat pe membrii unui grup de antreprenori.

Casau aurarului, o clădire construită în urmă cu circa 300 de ani, în centrul Clujului, pe strada I.C. Brătianu, a fost scoasă la vânzare, în urmă cu circa un an la suma exorbitantă de 2,1 milioane de euro.

Oferta prezentată de agentul imobiliar care se ocupă de vânzare drept „o oportunitate care apare probabil o dată la câteva generații” mai are de așteptat apariția unui cumpărător.

Încurajat de faptul că anunțul vânzării a apărut în presă, agentul a crezut că va găsi repede un client care să ofere 2,1 milioane de euro pentru o clădire care are nevoie de investiții majore, în contextul în care orice intervenție de renovare trebuie să treacă printr-un proces complicat de autorizare prin Comisia monumentelor, care ar trebui să asigure evitarea apariției unor aberații arhitectonice într-o zonă de protecție a monumentelor istorice.

Anunțul de vânzare a fost postat în vara anului 2023 și, în lipsa apariției unui cumpărător, agentul imobiliar însărcinat cu vânzarea a început să posteze „oferta unică” pe mai multe grupuri de Facebook ale antreprenorilor.



„Nu vă mai ia nimeni în serios. Nu mai postați de două ori pe zi”

Postările au devenit atât de dese încât membrii Grupului Antreprenorilor din România l-au reclamat că exagerează.

„Mai oprește-te, omule! Adminii, ce faceți? Chiar așa, să spamezi grupul asta cu același anunț imobiliar, deja e de prost gust”, s-a revoltat Paul.

„Vezi că unii dau report la aceasta oportunitate unica”, a comentat Marius.

„De ce e a treia oara când văd anunțul asta”, a intervenit Anda.

„Luci, iar începi cu …”, a comentat Tavi.

„Mi se pare sau am văzut postarea de vreo trei ori în ultima săptămână?”, a reclamat Andrei.

„Ce m-am săturat de oportunitatea ta unică”, a remarcat Ioan.

„Fără supărare, dar la cât spam ați făcut cu postarea asta, nu vă mai ia nimeni în serios. Ori stricați proiectul, dvs. personal, Lucian Andrei, ori proiectul în sine e total îndoielnic. Dacă e serios, nu mai postați de 2 ori pe zi”, a intervenit Alex.

„Nivelul de deziluzie la care au ajuns clujenii e nebunie curată”

Alți membri ai grupului de Facebook pun sub semnul întrebării prețul exorbitant cerut.

„Oportunitate unică să arunci 2 milioane de euro la gunoi. Dacă iei 600~700.000 de euro cash să zici mersi și să-i pupi mâna la ăla. Nivelul de deziluzie la care au ajuns clujenii e nebunie curată. Cine are 2 milioane de investit, nu investește într-o bodegă - care trebuie renovată/refăcută din temelii pentru ca să o aduci la standardul la care să producă ceva mai mult decât un bar dintr-un colț de bloc - din Cluj”, a susținut Narcis.

El a adăugat că pentru a fi profitabilă investiția, imobilul trebuie să iți aducă 18~20.000 de euro/luna, înainte de taxe, timp de 15 ani pentru ca să rămâi pe zero. „Și șansele să vezi așa ceva sunt ZERO. De mentenanță și upkeeping costs nici nu are rost să mai zic”, a concluzionat Narcis.

„Iar? Știu că sună a hate, dar nu cred că găsești pe cineva care să investească 2 milioane de eur aici”, a completat Cristi.

La obiecțiile membrilor, agentul care trebuie să vândă imobilul a replicat cu un articol de pe un site dubios clujxyz.com care scria despre imobil care despre o „bijuterie arhitectonică scoasă la vânzare”.

Un alt argument adus de acesta: „Mediatizarea ar cam ieși gratis, pe zona Cluj și nu doar, e o clădire celebră în oraș și presa relatează despre ea din oficiu...”

Lucian Andrei a replicat: „Păi ce site este ăsta? De țepari bănuiesc!”

Oferta unică de 2 milioane de euro

Așa sună anunțul publicat pe Grupul Antreprenorilor din România:

„Dragi colegi, vă prezint o oportunitate unică de investiție pentru horeca și nu numai. Este vorba despre CASA AURARULUI, o clădire celebră din Cluj, cea mai bine păstrată construcție de renaștere târzie din oraș, cu o istorie impresionantă.

Imobilul este situat ultracentral în Cluj-Napoca pe strada I.C. Brătianu nr. 27, pe colț cu pietonala H. Oberth, cu acces din ambele străzi. Are 9 apartamente, pivniță, pod mansardabil și curte. Fiind pe o stradă exclusivistă cu 10 instituții, proprietatea se pretează pentru investiție/muzeu/instituție/boutique hotel cu restaurant și terasă/air bnb/etc.

Un aspect notabil este istoria remarcabilă a locului, fiind asociat cu regele Matia Corvin, cu prima primărie a orașului și cu breasla aurarilor. Prezența actuală a Casei Aurarului în circuitul turistic al Clujului, precum și notorietatea ei se pot monetiza. Practic pe piața imobiliară dinamică a orașului această ofertă este un unicat, nemaiexistând ceva similar. O astfel de oportunitate apare probabil o dată la câteva generații. Situația juridică este impecabilă.”