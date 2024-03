Tendință îngrijorătoare în IT, remarcată în România. „Sunt 684 de concedieri pe zi în SUA. Companiile va trebui să treacă la inovații“

„Există o tendință îngrijorătoare de încetinire a ritmului de angajare în IT-ul românesc” – se arată într-un studiu al cercetătorilor Universității Babeș-Bolyai. În SUA, companiile continuă valul de disponibilizări în contextul dezvoltării inteligenței artificiale (AI).

Cercetătorii de la Romanian Economic Monitor (REM), o platformă de cercetare din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), susțin că „evoluția efectivului de salariați în domeniul IT din România va putea ajunge la o stagnare sau ar putea să aibă chiar o scădere ușoară în 2024”.

Cauzele acestei evoluții vin pe fondul unor tendințe internaționale. „Piața globală a tehnologiilor informatice înregistrează o încetinire evidentă, iar efectele acestei încetiniri se resimt și în România. Pentru a înțelege schimbările din industria IT românească, este imperativ să analizăm evoluțiile din piața americană, deoarece acestea au un impact decalat în timp, dar semnificativ și pe piața autohtonă”, se arată în studiu.

Economia SUA surprinde prin rezistența sa, adăugând 353.000 de noi locuri de muncă în ianuarie, mult peste estimările economiștilor. Astfel, se remarcă boom-ul inteligenței artificiale care continuă să se dezvolte într-un ritm rapid, iar indicele Nasdaq, cu o puternică componentă tehnologică, a crescut cu peste 8% doar de la începutul acestui an.

50.000 de IT-iști concediați în SUA

Cu toate acestea, în industria IT continuă și anul acesta disponibilizările începute în 2024.

„Numărul disponibilizărilor din sectorul tehnologic în 2024 a depășit cel din 2023. Doar în acest an, peste 50.000 de angajați din domeniul tehnologiei au fost concediați, conform datelor de la Layoffs.fyi, care monitorizează disponibilizările din acest sector. Acest lucru reprezintă peste 684 de disponibilizări în fiecare zi al anului 2024. În anul precedent, aproximativ 263.000 de angajați din domeniul tehnologic au fost disponibilizați, cu o medie de aproximativ 720 de concedieri pe zi”, se arată în analiza citată.

Cel mai important motiv pentru aceste concedieri este inteligența artificială (AI). „Companiile sunt nevoite să elibereze resurse financiare pentru a investi în cipuri și servere care alimentează modelele de inteligență artificială din spatele acestor tehnologii noi”, susțin cercetătorii de la UBB.

În plus, companiile care au efectuat disponibilizări nu au fost sancționate pe bursă nici din cauza disponibilizărilor și nici pe baza unor eventuale performanțe mai scăzute. Ba dimpotrivă, au fost recompensate de o încredere sporită a investitorilor, ceea ce s-a reflectat în creșterea prețurilor acțiunilor.

Ce se întâmplă în România: o tendință îngrijorătoare

În ultimii ani, sectorul IT din România a cunoscut o creștere semnificativă, atrăgând investiții străine și generând locuri de muncă bine plătite. Cercetătorii remarcă totuși că proporția specialiștilor IT din numărul total al angajaților este mai mică în România decât media UE (sub 3% în România comparativ cu peste 4% în UE, conform Eurostat).

„Totuși, există o tendință îngrijorătoare de încetinire a ritmului de angajare în acest sector, fenomen ce ridică întrebări cu privire la cauzele subiacente”, susține raportul REM.

Astfel, pe lângă influența tendințelor din SUA, cercetătorii subliniază că în condițiile cererii foarte mari de specialiști din România, s-a ajuns la o creștere semnificativă a salariilor, deși o parte din personal se afla pe „bench”, adică nu era implicat în proiectele companiei pentru anumite perioade de timp.

„Analizând dinamica salarială, putem observa că salariile din domeniul IT din România sunt mai mult decât duble față de media națională, fiind considerate ridicate și în comparație cu alte țări din regiune”, se arată în raport.

„România va continua per ansamblu pe o traiectorie de dezvoltare”

În acest context, concluzia REM este că „ritmul de creștere a numărului de angajați în sectorul IT se încetinește semnificativ.”

Conform estimărilor cercetătorilor clujeni, evoluția efectivului de salariați în domeniul IT din România va putea ajunge la o stagnare sau ar putea să aibă chiar o scădere ușoară în 2024.

Raportul arată că vom asista și la o reconfigurare a pieței în care companiile IT vor trebui să treacă de la proiectele de outsourcing la crearea de inovații proprii, proces început deja de mai mulți jucători importanți din acest sector.

Cercetătorii de la UBB susțin că în ciuda știrilor controversate privind reducerea personalului la mai multe companii importante de pe piața IT autohtonă, „considerăm că, mai ales în contextul în care companiile se vor reorienta spre proiecte inovatoare proprii, industria IT din România va continua per ansamblu pe o traiectorie de dezvoltare în continuare.”