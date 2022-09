Campus de 45 de milioane de euro la Cluj. „InfoBioNano4Health, o nouă specializare inteligentă a orașului și a țării.”

Primăria Cluj-Napoca a semnat contractul de proiectare a unui campus științific, care se întânde pe o suprafață de 6,48 de hectare, unde Universitatea Babeș-Bolyai va amenaja un complex de cercetare InfoBioNano4Health în valoare de 45 de milioane de euro.

„Contractul de proiectare pentru Cluj Science Camp a fost semnat miercuri, 28 septembrie, la Primăria municipiului Cluj-Napoca, urmând să fie realizat de echipa desemnată câștigătoare în urma unui concurs internațional”, a anunțat, joi, 30 septembrie, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Este vorba despre un complex educațional, de cercetare, dezvoltare și inovare realizat de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai.

„Proiectul „Science Campus Cluj”, selectat în urma unui concurs internațional de soluții, intră în linie dreaptă. În valoare de 1,7 mil euro (7.100.000 lei fără TVA), contractul are termen de realizare de 540 zile. Campusul științific din Lomb reprezintă un proiect fanion al Clujului, care subliniază calitatea mediului academic din municipiu”, a susținut primarul Emil Boc.

Campus pe 6,48 de hectare

Situat în vecinătatea celor două clădiri ale Cluj Innovation Park, CREIC și TEAM, ansamblul se înscrie în strategia Municipiului Cluj-Napoca de a dezvolta o infrastructură extinsă și puternică pentru educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic, care să aducă împreună actori din sistemul de educație și cercetare, din mediul economic și antreprenorial, societatea civilă și administrație. Suprafața totală a campusului este de 6,48 hectare.

Pe o suprafață de 3,48 hectare, Primăria realizează un centru științific / Science Center și o piață urbană cu terenuri de sport. Restul suprafeței îi revine Universității Babeș-Bolyai pentru realizarea unui ansamblu complex de cercetare-dezvoltare-inovare, în forma specializării inteligente InfoBioNano4Health, incluzând și sediul Facultății de Matematică și Informatică, alături de un cămin studențesc.

„InfoBioNano4Health va fi o nouă specializare inteligentă a orașului și a țării. Am început pentru rațiuni pragmatice și de organizare în această formulă simplificată de parteneriat, dar în timp vom invita în acest ecosistem de inovație și alte universități/institute de cercetare (inițial din Cluj-Napoca), alături de alte autorități și companii din mediul socio-economic (inițial partenerii deja strategici)."- rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Centru de cercetare de 45 de milioane de euro

Proiectul „SMART InfoBioNano4Health&Innovation” propus de UBB în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, planificat cu un buget de 45 milioane EURO, a ocupat primul loc în competiția pentru definirea specializării inteligente RIS3 în regiunea Nord-Vest. Scopul competiției a fost acela de a identifica specializarea inteligentă şi de a o sprijini pentru a fi implementată cu succes în perioada 2021-2027.

„Într-o lume tot mai globalizată și/sau interacționistă, România are nevoie de avantaje competitive (poli de excelență/competitivitate) pentru a evita situația în care devine o „colonie” științifică, tehnologică și culturală. Pentru a-și dezvolta competitivitatea la nivel internațional, România trebuie să-și creeze structuri academice-magnet de prestigiu, cu vizibilitate și impact internațional deja confirmate, conectate puternic cu mediul socio-economic național și internațional“, arată inițiatorii.

UBB reprezintă cea mai mare comunitate academică din țară, iar clasamentele internaționale ale universităților o arată ca fiind unul dintre cei mai performanți contributori la cunoaștere din Europa Centrală și de Est. Cu acest profil, UBB a fost invitată și acceptată în GUILD, organizația europeană a unora dintre cele mai relevante universități europene world-class (research-intensive).

Pornind de la aceste nevoi și de la aceste premise, UBB va dezvolta o structură academică magnet – Plaforma UBB STEM+: InfoBioNano4Health -, în logica specializării inteligente, care să funcționeze ca o platformă cu posibilitatea de extindere în logica rețelelor (networks) în Cluj-Napoca, Transilvania, România și chiar la nivelul Uniunii Europene (UE). Platforma va fi integrată bidirecțional cu mediul socio-economic clujean, constituind un pol de competitivitate paneuropean, cu impact benefic la nivel local, regional, național și internațional. InfoBioNano4Health reprezintă domeniile în care UBB are avantaje competitive, confirmate prin poziționări foarte bune în rankingurile internaționale.

„Prin acest proiect UBB va crea un pol academic cu anvergură paneuropeană focalizat pe InfoBioNano4Health, incluzând și industrii creative, cu impact pozitiv asupra competitivității Clujului, a Transilvaniei, a țării și a UE. INFO (ex. tehnologia informației/inteligența artificială-robotică/conectivitate «physical-cyber») este deja un brand pentru UBB, mediul academic clujean și oraș, BIONANO integrează inovativ științele vieții și cele ale naturii din UBB și cu alți actori academici din Cluj-Napoca, iar HEALTH, înțeles în sens larg (incluzând sănătatea mediului), este un alt brand al UBB și al mediului universitar clujean mai general”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

În ceea ce privește capacitatea de integrare și dezvoltare cumulativă a Platformei, rectorul UBB adaugă că această specializare inteligentă va defini profilul Clujului în anii care vin. „Trebuie să se coordoneze eficient cu alți poli paneuropeni din România (ex. «Laserul de la Măgurele»), pentru a oferi țării avantaje competitive în lumea tot mai globalizată. Platforma este flexibilă ca dezvoltare, în funcție de noi interese și resurse, iar aici relația specială o văd cu celelalte universități clujene din cadrul Uniunii Universităților Clujene și/sau cu alți actori academici din Cluj-Napoca/Transilvania. Prin proiecte comune sau prin proiecte individuale subsumate acestui brand putem genera dezvoltări cumulative ale Platformei, cu impact major la nivel național și internațional; spre exemplu, așa cum am anunțat deja, UBB și-a dezvoltat recent o astfel de platformă specifică de sănătatea mediului sub acest brand mai general”, precizează David.

Conceptul de amanajare

Conceptul de amenajare a Campusului științific a trecut printr-o jurizare exigentă a unui grup de specialiști de renume internațional: „A fost apreciată de asemenea claritatea strategiei de ocupare a parcelei, potențialul de a fi edificată în etape clare. Definiția spațiului public longitudinal ascendent coordonat cu menirea și caracterul clădirilor de pe parcursul său presupun o tranziție judicioasă de la un caracter foarte public în zona de acces în holul clădirii CLAS până la caracterul semi-public în zona clădirii Facultății de Matematică, cap de perspectivă elevat orientat către est. A fost apreciat sentimentul de urbanitate împletit cu cel specific al unei grădini topologice.”

Toate clădirile care compun ansamblul sunt ușor accesibile, existând o varietate de spații exterioare ce pot servi ca spații de evenimente și expunere exterioară cu valențe dedicate culturii și științelor naturii.

Juriul a apreciat „echilibrul dintre poziționarea și gabaritele volumelor precum și relaționarea acestora față de clădirea existentă a CREIC împreună cu vederile și conexiunile cu contextul natural înconjurător, cu direcțiile cardinale și cu decupajele ce permit momente de însorire asupra spațiului public.”

Echipa care realizează acest proiect este SC KXL Studio SRL, câștigătoarea concursului internațional de soluții. Concursul internațional de soluții a fost organizat de Municipiul Cluj-Napoca în asociere cu Universitatea Babeş-Bolyai și realizat de Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania.