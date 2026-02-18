search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat de 38 de ani, arestat pentru violarea unei fetițe de 9 ani pe care o avea în grijă

0
0
Publicat:

Un bărbat de 38 de ani, acuzat de violarea unei fetiţe de 9 ani, aflată în grija temporară a acestuia, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, în urma unei decizii a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca.

Copila abuzată se afla în grija bărbatului. FOTO Shutterstock
Copila abuzată se afla în grija bărbatului. FOTO Shutterstock

Măsura a fost luată la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Faptele ar fi avut loc în noaptea de 1 februarie 2026, în locuința bărbatului, din Apahida.

„În jurul orei 00:00, aflându-se în locuinţa situată în localitatea Apahida, jud. Cluj, prin constrângere şi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, a exercitat asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 9 ani, aflată temporar în îngrijirea acestuia, acte de natură sexuală”, arată Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit Cluj24.

Multiple acte de natură sexuală

La formularea propunerii de arestare preventivă, procurorul de caz a avut în vedere gravitatea faptelor și contextul în care acestea ar fi fost comise. Victima, minoră și izolată temporar de familie, se afla în grija bărbatului, ceea ce, potrivit anchetatorilor, a amplificat vulnerabilitatea acesteia.

Procurorii au evidențiat în propunerea de arestare și impactul psihologic asupra copilului:

„Mai mult, au fost avute în vedere urmările comiterii faptei, constând în repercusiunile pe plan psihologic pe care le-a suferit victima minoră ca urmare a abuzului de natură sexuală la care a fost supusă”, mai arată procurorii.

În cadrul dosarului, activitățile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Mun. Cluj-Napoca – Biroul de Investigaţii Criminale.

Prin încheierea din 18 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, un tânăr de 20 de ani a fost arestat după ce și-a violat sora în vârstă de 12 ani și a obligat-o să îi trimită fotografii în ipostaze sexuale

În toamna anului trecut, un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol asupra unei fetiţe de doar 6 ani, pe care părinţii o lăsaseră în grija lui.

Cluj-Napoca

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență
gandul.ro
image
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
mediafax.ro
image
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
fanatik.ro
image
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucrainei post război
stiripesurse.ro
image
Cum arată Capitala sub jumătate de metru de zăpadă. Nu a mai nins așa mult în București de 18 ani: Copiii se joacă, adulții se plâng
antena3.ro
image
Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
observatornews.ro
image
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă arunci zăpada pe carosabil. Sancțiuni și pentru cei care nu curăță trotuarul din fața blocului
playtech.ro
image
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Pierdere imensă în lumea fotbalului! Un tânăr forbalist și-a pierdut viața la doar 16 ani, într-un incident rutier
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Premierul Bolojan anunţă concedieri masive!
romaniatv.net
image
Amenzile pot ajunge acum la 10.000 de lei. Guvernul a dublat limita maximă pentru zeci de sancțiuni
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Scene dramatice cu actorul Shia LaBeouf, arestat în New Orleans. Starul de la Hollywood se zbate dezbrăcat în stradă, în timp ce mai mulți indivizi îl bat și înjură
actualitate.net
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie