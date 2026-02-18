Bărbat de 38 de ani, arestat pentru violarea unei fetițe de 9 ani pe care o avea în grijă

Un bărbat de 38 de ani, acuzat de violarea unei fetiţe de 9 ani, aflată în grija temporară a acestuia, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, în urma unei decizii a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca.

Măsura a fost luată la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Faptele ar fi avut loc în noaptea de 1 februarie 2026, în locuința bărbatului, din Apahida.

„În jurul orei 00:00, aflându-se în locuinţa situată în localitatea Apahida, jud. Cluj, prin constrângere şi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, a exercitat asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 9 ani, aflată temporar în îngrijirea acestuia, acte de natură sexuală”, arată Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit Cluj24.

Multiple acte de natură sexuală

La formularea propunerii de arestare preventivă, procurorul de caz a avut în vedere gravitatea faptelor și contextul în care acestea ar fi fost comise. Victima, minoră și izolată temporar de familie, se afla în grija bărbatului, ceea ce, potrivit anchetatorilor, a amplificat vulnerabilitatea acesteia.

Procurorii au evidențiat în propunerea de arestare și impactul psihologic asupra copilului:

„Mai mult, au fost avute în vedere urmările comiterii faptei, constând în repercusiunile pe plan psihologic pe care le-a suferit victima minoră ca urmare a abuzului de natură sexuală la care a fost supusă”, mai arată procurorii.

În cadrul dosarului, activitățile au fost realizate cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Mun. Cluj-Napoca – Biroul de Investigaţii Criminale.

Prin încheierea din 18 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

