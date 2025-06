Alpinistul Horia Colibăşanu a plecat vineri, 6 iunie, în expediţia spre cucerirea vârfului Nanga Parbat cu o mică aventură în Aeroportul Timişoara, unde a ratat plecarea cu avionul.

Alpinistul timișorean a pierdut zborul spre Bucureşti, după ce compania Tarom a omis să anunţe o parte dintre pasageri că a fost schimbată ora decolării.

„Sunt gata de plecare în expediţia Nanga Parbat. Cu o mică schimbare de plan. Aveam zbor spre Bucureşti cu Tarom, programat la ora 9, dar compania a omis să anunţe o parte dintre pasageri, inclusiv pe noi, că ora zborului s-a modificat pentru 8:10. Evident, am pierdut avionul. Povestea ar fi aproape amuzantă, dacă n-am fi fost în contratimp cu legătura către Istanbul şi apoi Islamabad”, a scris Horia Colibăşanu pe Facebook.

Mai mult, bagajele alpinistului au stârnit suspiciunea poliţiştilor de frontieră din aeroport, care au alertat securitatea.

„Ne-am plimbat de vreo două ori între terminalul vechi şi cel nou al aeroportului din Timişoara, am lăsat bagajele într-un loc unde... nu era nimeni, nici măcar un ghişeu de check-in. După ce am aflat că nu mai zburăm, ne-am întors la bagaje şi i-am găsit pe poliţiştii de frontieră lângă ele. Au alertat securitatea, bagajele deveniseră suspecte, erau pe ducă toate, corturile mele, expediţia se termina nu din cauză că am pierdut avionul, ci pentru că nu mai am echipament. Mi se pare interesant că mă duc într-o zonă cu talibani, cu atentate teroriste, acum o săptămână, la 100 de km se trăgea cu rachete, şi era să îmi fie «dezamorsate» bagajele în Timişoara”, a mai spus acesta.

În cele din urmă polițiștii au înțeles situația. „Tot timpul trebuie să fie o problemă în expediţie mai devreme decât te aştepţi. Am avut noroc. Poliţiştii au fost foarte înţelegători, ne-au legitimat, au înţeles situaţia şi ne-au urat o zi bună... sau ce a mai rămas din ea. La 8 dimineaţa e o chestie să ţi se strice puţin ziua”, a mai adăugat el.

În cele din urmă, Colibăşanu a plecat cu o maşină spre Bucureşti, în speranţa că va prinde zborul spre Istanbul.

„Dar nu ne lăsăm. Ne urcăm în maşină şi pornim pe autostradă spre Bucureşti. Avem o şansă să prindem legătura mai departe. Şi da, va fi o adevărată cursă până la aeroportul din Bucureşti. Asta e, aventura e abia la început!”, a mai povestit Colibăşanu, pe Facebook.

A ajuns pe patru dintre cei mai periculoşi cinci munţi din lume

Alpinistul Horia Colibăşanu a pornit într-o expediţie spre Nanga Parbat (8.125 metri), al nouălea vârf ca înălţime din lume şi al doilea din Pakistan. Obiectivul lui Colibăşanu este de a urca toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. Până acum, alpinistul timișorean a cucerit 10 optmiari.

Alpinistul român revine în Pakistan pentru a încerca ascensiunea celui de-al treilea optmiar din regiune, după ce a cucerit K2 (8.611 m) în 2004 şi Broad Peak (8.051 m) în 2023 - ambele situate în lanţul Karakorum.

Nanga Parbat, supranumit „Regele munţilor” sau „Muntele Golaş”, este cel mai vestic vârf al lanţului Himalaya. Expediţia lui Horia Colibăşanu continuă seria ascensiunilor de mare altitudine fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor.

Alpinistul, care are la activ 25 de expediţii internaţionale, este singurul român care a ajuns pe patru dintre cei mai periculoşi cinci munţi din lume - K2, Annapurna, Dhaulagiri şi Kangchenjunga - fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor.Zbor ratat și bagaje suspecte: Horia Colibășanu,