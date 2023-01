„Avantaj“ de chiriaș la Cluj, „orașul tuturor posibilităților“: obligat să cotizeze pentru înmormântarea unei vecine. „Nu e vorba de bani...“

Un chiriaș din Cluj-Napoca a fost șocat când pe factura de utilități a asociației de locatari a apărut categoria „ajutor pentru înmormântare”.

Tânărul chiriaș din Cluj-Napoca a fost pus să plătească 21,28 de lei pentru înmormântarea unei vecine pe care n-o cunoștea. El s-a mutat în acel bloc doar de 4 luni. Ceea ce l-a deranjat pe tânăr cel mai tare a fost faptul că nimeni nu l-a întrebat dacă dorește să contribuie la ajutarea vecinilor.

„Bună. Voiam să vă întreb și pe voi deoarece nu am mai auzit de asta și poate am trăit eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu chiriaș de 4 luni (irelevant și dacă eram de 4 ani sau de 2 zile numa) să cotizez prin factura blocului înmormântarea cuiva de la 2 scări distanță?”, a scris el pe un grup de Facebook, citat de Știri de Cluj. „M-a lăsat mască”, spune el despre momentul în care a văzut ultimul rând al facturii de cheltuieli de bloc. Ea a atașat și o fotografie.

„Țin să menționez ca nu am fost întrebați sau ceva. Ne-am trezit numa cu acest adaos în factură. Nu e vorba de bani, ca nu-i mult, e vorba ca nu e ok sa adaugi in facturi la oameni cotizatii la înmormântarea de la o vecină cu 2 scări distanță. Chiar sunt curios ce parere aveti despre aceasta chestie. Și da, ați ghicit, întâmplarea e în Cluj, unde altundeva oricum? Orașul tuturor posibilităților”, a scris tânărul pe un grup de Facebook. Acesta nu și-a dezvăluit identitatea.

Viață grea pentru chiriașii din Cluj-Napoca

Chiriașii din Cluj-Napoca nu au o viață ușoară, mai ales atunci când cer proprietarului să încheie un contract de închiriere înregistrat la Finanțe. Zilele trecute, un tânăr student la Facultatea de Drept a povestit cât de greu îi este să găsească o cameră de închiriat în Cluj. Robert este un tânăr din Cluj-Napoca, student la Facultatea de Drept. El a încercat să-și găsească un apartament de închiriat, până de curând locuind într-un centru de plasament. Pentru a fi susținut în continuare de stat, tânărul are nevoie de un contract de închiriere înregistrat la ANAF. „Mulți, când au auzit acest lucru, nu au fost de acord pentru că nu doresc să se amestece cu statul“, povestește Robert.

După ce a fost refuzat de mai mulți proprietari de apartamente, a decis să facă situația publică pe un grup de închirieri apartamente din Cluj-Napoca. În anunțul publicat pe rețelele sociale, tânărul anunță că este dispus să plătească până la 1.850 lei pentru chirie.

Ca să poată beneficia de subvenționarea chiriei de către Primăria Cluj-Napoca, Robert are nevoie, însă, de un contract de închiriere înregistrat la ANAF. „Am încercat să discut cu mai mulți proprietari, însă nu au fost de acord pentru că presupune să fie înregistrat contractul de închiriere la ANAF, extras CF a imobilului, cont bancar unde să vireze banii pentru chirie din partea Primăriei Cluj lunar și copie după buletin. Mulți, când au auzit acest lucru, nu au fost de acord pentru că nu doresc să se «amestece cu statul»“, a scris tânărul în anunț.