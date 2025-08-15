search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ryanair anunță că rezervările de vară rămân puternice. Compania crește capacitatea în Suedia cu 25% în sezonul de iarnă

0
0
Publicat:

Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piaţa europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, a declarat joi, 14 august, directorul general Michael O’Leary.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

El a precizat că rezervările sunt cu aproximativ 1% mai mari decât în aceeaşi perioadă din 2023, iar tarifele se menţin la un nivel ridicat, scrie News.ro.

Compania estimează că va recupera aproape integral scăderea de 7% a tarifelor din trimestrul iulie-septembrie de anul trecut, influenţată de prudenţa consumatorilor şi de un conflict cu unele agenţii online de turism.

Atingerea obiectivului de vară depinde însă de rezervările pe termen scurt până la finalul trimestrului al doilea, care se încheie la 30 septembrie.

O’Leary a salutat decizia Boeing de a livra mai devreme unele aeronave 737 MAX, după întârzieri care au frânat planurile de creştere ale Ryanair. Producătorul american va livra şapte aeronave în august şi şapte în septembrie, parte din comanda totală de 29 de avioane.

În cadrul unei vizite la Tirana, CEO-ul Ryanair a anunţat dublarea capacităţii pe piaţa albaneză la patru milioane de pasageri anual, prin staţionarea a trei aeronave la aeroportul din capitală, din aprilie 2026.

Totodată, compania va creşte capacitatea în Suedia cu 25% în sezonul de iarnă, introducând opt rute noi după eliminarea taxei de aviaţie, mişcare care va intensifica presiunea asupra companiilor rivale SAS şi Norwegian Air.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Diana Buzoianu, anunț de ultimă oră despre programul Rabla. Ce trebuie să știe românii
mediafax.ro
image
Tatăl lui Vladimir Putin, acuzat că i-a scos ochiul mamei dictatorului cu o furcă. Dezvăluiri șocante dintr-o nouă carte despre viața liderului de la Kremlin
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Premieră! Gigi Becali a spus un singur lucru, după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
observatornews.ro
image
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Zodiile care se bucură de protecție divină de Sfânta Maria
playtech.ro
image
Ce a făcut un șofer de taxi după ce a găsit o poșetă de peste 100.000 de euro uitată în mașina lui. Întâmplarea neașteptată s-a viralizat rapid
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Programul Rabla ar putea fi reluat în septembrie, cu un buget diminuat la 200 de milioane de lei
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Sfânta Maria. Ce să respecte credincioșii, vineri, 15 August
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?