Ryanair anunță că rezervările de vară rămân puternice. Compania crește capacitatea în Suedia cu 25% în sezonul de iarnă

Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piaţa europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, a declarat joi, 14 august, directorul general Michael O’Leary.

El a precizat că rezervările sunt cu aproximativ 1% mai mari decât în aceeaşi perioadă din 2023, iar tarifele se menţin la un nivel ridicat, scrie News.ro.

Compania estimează că va recupera aproape integral scăderea de 7% a tarifelor din trimestrul iulie-septembrie de anul trecut, influenţată de prudenţa consumatorilor şi de un conflict cu unele agenţii online de turism.

Atingerea obiectivului de vară depinde însă de rezervările pe termen scurt până la finalul trimestrului al doilea, care se încheie la 30 septembrie.

O’Leary a salutat decizia Boeing de a livra mai devreme unele aeronave 737 MAX, după întârzieri care au frânat planurile de creştere ale Ryanair. Producătorul american va livra şapte aeronave în august şi şapte în septembrie, parte din comanda totală de 29 de avioane.

În cadrul unei vizite la Tirana, CEO-ul Ryanair a anunţat dublarea capacităţii pe piaţa albaneză la patru milioane de pasageri anual, prin staţionarea a trei aeronave la aeroportul din capitală, din aprilie 2026.

Totodată, compania va creşte capacitatea în Suedia cu 25% în sezonul de iarnă, introducând opt rute noi după eliminarea taxei de aviaţie, mişcare care va intensifica presiunea asupra companiilor rivale SAS şi Norwegian Air.