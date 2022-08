Traficul rutier în zona pasajului Drajna, închis pe 24 august, timp de 12 ore

Circula╚Ťia rutier─â va fi blocat─â miercuri, 24 august, timp de 12 ore ├«n zona pasajului Drajna pentru montarea mai multor grinzi peste DN3A.

Direc╚Ťia Regional─â de Drumuri ╚Öi Poduri (DRDP) Constan╚Ťa anun╚Ť─â c─â, ├«n cadrul implement─ârii obiectivului ÔÇťProiectare ╚Öi Execu╚Ťie Pasaj Denivelat Superior pe DN 21, km 105+500ÔÇŁ (zona Drajna-CL), ┬ámiercuri, 24 august 2022, ├«n intervalul orar 7.00 ÔÇô19.00, ┬áse ├«nchide circula╚Ťia rutier─â pe drumul na╚Ťional DN 3A, pe tronsonul cuprins ├«ntre km 40+200 ÔÇô 43+250, ┬ápentru montarea grinzilor prefabricate peste DN 3A, ├«n dreptul km 43+200.

Traficul rutier va fi deviat prin localitatea Dragalina (CL), pe drumul comunal DC 20, a╚Öa cum se arat─â ├«n imagine. Reprezentan╚Ťii DRDP Constan╚Ťa ├«╚Öi cer scuze pentru disconfortul creat.

DRDP Constan╚Ťa informeaz─â c─â este posibil ca, din motive obiective, s─â se am├óne ├«nchiderea circula╚Ťiei ├«n zona men╚Ťionat─â ╚Öi va reveni cu o actualizare a informa╚Ťiei.

Lucrările sunt avansate și se vor încheia înainte de termen

Pasajul de la Drajna, o investiţie de 98 milioane de lei, va fi gata înainte de termenul stabilit în contract, luna iunie 2023. Constructorul a dat asigurări că lucrările sunt avansate.

ÔÇ×Am mers pe ┼čantierul de la Drajna, unde se construie┼čte pasajul peste calea ferat─â ┼či DN21, o investi┼úie mult a┼čteptat─â de noi, ialomi┼úenii, ┼či nu numai. Am discutat cu constructorul, ├«mpreun─â cu primarul comunei Dragalina, pe teritoriul c─âreia are loc construc┼úia. ┼×antierul avanseaz─â, iar constructorul crede c─â pasajul se va deschide ├«naintea termenului contractual (iunie 2023)", a anun┼úat, recent, Marian Pavel, pre┼čdintele Consiliului Jude┼čean Ialomi┼úa.┬á

Amplasamentul acestei lucr─âri a fost predat constructorului la data de 11 ianuarie 2022, iar lucr─ârile au demarat ├«n luna urm─âtoare. Este vorba despre realizarea unei supra-travers─âri pe DN21, cu o lungime de 2,7 km, iar pasajul propriu-zis se va ├«ntinde pe 305 m. Pasajul va traversa totodat─â ┼či DN 3A Lehliu ÔÇô Fete┼čti, drum na┼úional paralel cu CF 800.┬á

Eliminarea timpilor pierdu╚Ťi la barier─â

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, pe 29 iulie, c─â lucr─ârile la pasajul de la Drajna, din jude┼úul C─âl─âra┼či, au fost realizate ├«n propor┼úie de 50%, iar ├«n aceste condi┼úii sunt ┼čanse ca pasajul s─â fie deschis mai devreme de termenul pe care ├«l prevede contractul - iunie 2023.

ÔÇ×Am verificat ast─âzi lucr─ârile de la pasajul de la Drajna, din jude┼úul C─âl─âra┼či. Sunt mul┼úumit de modul ├«n care evolueaz─â lucr─ârile! Constructorul rom├ón a ajuns aproape la 50%, ├«n condi┼úiile ├«n care a ├«nceput lucr─ârile ├«n luna ianuarie! Dac─â va men┼úine ritmul de lucru, sunt ┼čanse mari ca pasajul de la Drajna (2,74 km) s─â fie deschis mai devreme dec├ót prevede contractul (iunie 2023).

Proiectarea ┼či construc┼úia acestui pasaj au o valoare de 98,12 milioane de lei (f─âr─â TVA) ┼či sunt finan┼úate prin POIM. Pasajul de la Drajna va aduce o serie de beneficii la nivel regional ┼či na┼úional: cre┼čterea vitezei de tranzitare prin eliminarea timpilor pierdu┼úi acum la barier─â; cre┼čterea siguran┼úei rutiere prin eliminarea travers─ârii la nivel a c─âii ferate", a scris Grindeanu, pe pagina de Facebook.

98 milioane de lei, valoarea investi╚Ťiei

Pasajul de la Drajna va fi parte integrant─â a viitorului┬á drum TransRegio (TR ISTER) Br─âila-Slobozia-C─âl─âra┼či-Chiciu, de aproximativ 142 km, din care 35 de kilometri sunt pe teritoriul jude┼úului Ialomi┼úa.┬á

Valoarea investi┼úiei este de peste 98 milioane de lei, f─âr─â TVA, din fonduri externe nerambursabile, iar termenul de execu┼úie este de 1 an ┼či jum─âtate.┬á

Pasajul de la Drajna va ├«ncepe de la nodul rutier de la autostrad─â, ├«n sensul de mers de la C─âl─âra┼či spre Slobozia. Se va construi un sens giratoriu la C─âl─âra┼či, va merge pe partea st├óng─â, paralel cu DN 21, va traversa calea ferat─â ┼či se va desc─ârca, de asemenea, ├«ntr-un sens giratoriu, la intrarea ├«n comuna Dragalina, pe DN 21.┬á