Alexandra Jasmine Toader, violonista romă care a cântat alături de Robbie Williams și Chris De Burgh VIDEO

Membră a Orchestrei Simfonice București și a singurei orchestre de romi din lume, Alexandra Jasmine Toader a reprezentat România pe cele mai mari scene ale lumii, cântând alături de artişti cu renume.

La 39 de ani, violonista Alexandra Jasmine Toader are un palmares impresionant: sute de concerte în zeci de țări, alături de artiști celebri, atât români, cât și străini. A cântat și la venirea Papei Francisc în România, în anul 2019, despre care spune că a fost unul dintre superbele momente din viața sa. În noiembrie 2020, ea a cântat la tragerea la sorți pentru Campionatul european de fotbal UEFA 2020, precum și la Parlamentul European.

Dar până să ajungă pe culmile succesului, Alexandra a muncit mult și a făcut sacrificii imense. Încă din copilărie a început să studieze muzica, la succesul său contribuind și gena moștenită din familie.

Muzica, ultimul dar al mamei

„M-am născut în București, într-o zi de vară, într-o familie de muzicieni. Ambele familii ale părinților mei erau muzicieni și lăutari. Bunicul patern a fost un renumit muzicant-lăutar la el în oraș, la Fundulea, în județul Călărași. Bunicul matern, la fel, un renumit pianist de cafe concert al restaurantelor bucureștene. Mama a fost singura care nu a cântat din familie, dar care cred că era cea mai talentată. De altfel, îmi amintesc cu lacrimi în ochi cât de frumos îmi cânta toată ziua. Deși nu a făcut carieră în acest domeniu, ea este cea căreia îi datorez ceea ce sunt. A insistat și a avut grijă să studiez pentru a face performanță în acest domeniu. Tatăl meu, muzicant de cafe concert, a cântat în cele mai elegante și renumite restaurante din București“, povestește Alexandra pentru „Weekend Adevărul“.

Mama sa, pe care a pierdut-o în urmă cu un an și opt luni, a fost cea care i-a intuit talentul. Când Alexandra avea cinci ani a primit în dar o vioară care, peste ani, a devenit violă. A studiat vioara până la vârsta de 14 ani, după care a trecut la violă.

„La acea vârstă, ce puteam eu să aleg? Am fost pusă în fața faptului împlinit. Deci, nu eu am ales muzica, pot spune că muzica m-a ales, de vină fiind mama, căreia îi voi purta o recunoștință veșnică. Ea este îngerul meu păzitor, ei în datorez totul. Bineînţeles că și tata a fost alături de mine, însă mama a fost pionul principal“, spune Alexandra Toader.

Atrasă de domeniul muzical, Alexandra a studiat intens pentru a deveni un nume cunoscut. În anii de liceu a bifat toate concursurile și olimpiadele, mereu terminând pe podium. Este absolventă a Liceului de Muzică „George Enescu“ din București și a Universității Naționale de Muzică din Capitală, terminând, mai apoi, studiile de master la Würzburg, Germania.

Orchestra Simfonică București, „familia muzicală“

Alexandra a urcat pe scenă, de-a lungul carierei sale, alături de vedete române și internaționale. Spune în glumă că se întreba acum câteva zile cu ce artiști nu a cântat în România. În Germania, după ce a fost admisă cu bursă la două universități de prestigiu pentru master, Alexandra a ales să meargă la Würzburg, pentru că acolo era un profesor român. La scurt timp a văzut un anunț despre organizarea unui concurs la orchestra Neue Philharmonie Frankfurt.

„Am zis să încerc. Am fost, am cântat, am luat“, așa rezumă Alexandra oportunitatea care i-a deschis drumul spre o carieră impresionantă. După puțin timp, cu această orchestră a cântat alături de renumiți cântăreți ai planetei, printre care Chris De Burgh, Robbie Williams, Nena. Deși era fascinant, în Germania nu a rezistat prea mult. Dorul de familie, dorul de România au adus-o înapoi la București.

La noi în țară a urcat pe scenă alături de artiști faimoși datorită Orchestrei Simfonice București, din care face parte de mai bine de 10 ani.

„Orchestra Simfonică București (OSB) este un colectiv. Mai mult, este familia în care mi-am găsit frații pe care nu i-am avut și surorile după care o viață am tânjit. Este familia mea muzicală, așa cum îmi place să-i spun. Cu această orchestră am avut cele mai mari satisfacții profesionale. Satisfacții ce nu mi le puteam imagina în urmă cu 15 ani – turnee în America de Sud, în China de două ori, Brazilia, Chile, Argentina, Peru, Uruguay. Niște locuri absolut superbe, locuri de poveste. Să ajungi să cânți la Teatrul Colon în Buenos Aires este înălțător! A doua zi după noi, avea concert nimeni altul decât Placido Domingo“, își amintește tânăra.

Cântec pentru Papă

Alexandra mărturisește însă că cel mai înălțător moment al carierei sale de până acum, alături de Orchestra Simfonică București și de Andrei Tudor, a fost în mai 2019, la venirea Papei Francisc în România. „Noi, OSB, am cântat când Papa Francisc a venit în Piața Universității să salute cetățenii. Era o ploaie de nu se mai vedea nimic. Acesta este momentul în care Sfântul Părinte a trecut pe acolo, în Piața Universității, și noi cântam. Ploaia s-a oprit, a ieșit soarele, a trecut Papa, ne-a salutat, a trecut mai departe și a revenit ploaia. A fost acel moment înălțător, unic în viață“, explică Alexandra Toader.

O prietenie de 30 de ani cu muzicianul Andrei Tudor

Cu Sarah Brightman a avut două concerte, alături de OSB, la București și la Cluj. A avut onoarea să urce pe scenă alături de Richard Clayderman și de Joe Lynn Turner, fostul solist de la Deep Purple.

„Din România, nu e artist cu care să nu fi cântat. Unele dintre cele mai frumoase momente pe scenă sunt cu Andrei Tudor. Când ești cu el pe scenă, fie ca dirijor, fie ca pianist, este o energie de nedescris, este o plăcere, o mare bucurie, onoare și privilegiu să fiu, să fim alături de poate cel mai important muzician al României în prezent. Pe noi ne leagă și o prietenie de peste 30 de ani. Aș vrea să îi mulțumesc încă o dată pentru că a avut încredere în mine, în a-mi îndeplini un vis – și lui, și celorlalți artiști, vedete care au crezut în mine“, spune cu emoție artista.

„Tot o experiență frumoasă și impresionantă am avut-o la Parlamentul European, când OSB a fost prima orchestră simfonică ce avea să cânte până atunci, iar eu am fost prima artistă de etnie romă, violistă, care a cântat acolo“, mai spune Alexandra.

Artista microbistă

Deși a făcut carieră în domeniul artistic, fiind o fire sensibilă și o bună cunoscătoare a muzicii simfonice, Alexandra are o mare pasiune: fotbalul. „Microbul“ spune că l-a moștenit de la tatăl ei, pentru că a crescut cu meciurile în casă și era inevitabil să nu se îndrăgostească de acest sport. Merge des pe stadioane și este fan înfocat al RB Leipzig și face tot posibilul să ajungă la cele mai importante meciuri, mai ales în Champions League.

O experiență inedită pentru Alexandra a fost atunci când a cântat la tragerea la sorți pentru Campionatul European de fotbal 2020. „A fost incredibil pentru mine! Să vezi atâtea vedete din lumea fotbalului... Poate că este atipic pentru o fată, și artistă, să meargă pe stadion, dar o fac de câte ori pot și am timp, în Germania“, spune tânăra.

Alături de singura orchestră de romi din lume

Alexandra Jasmine Toader este membră a singurei orchestre simfonice de romi din lume, Roma Und Sinti Philarmoniker, în cadrul căreia activează din 2011 și alături de care a avut concerte în întreaga lume. Acolo a avut onoarea să cânte cu renumiți muzicieni ai lumii, precum Rodin Moldovan, Roman Patkolo, RobY Lakatos, Mihaela Ursuleasa, Erno Kallai. Ea activează și în Filarmonica Romilor din România, înființată de Centrul Național de Cultură al Romilor, coordonată de directorul Mihai Neacșu.

De altfel, etnia din care provine este o mare mândrie pentru Alexandra și recunoaște că niciodată nu a avut probleme cu faptul că este de origine romă. „Chiar sunt o norocoasă, pot spune, nu am simțit discriminare nici la școală, nici la Conservator – nici măcar în societate, care, de altfel, este foarte... pretențioasă. Eu chiar mă mândresc, pentru că majoritatea romilor sunt extraordinar de talentați. Niciodată nu mi-a fost rușine de originea mea, de originile părinților mei“, a subliniat Alexandra.