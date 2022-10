Studenta romă de la Conservator îndrăgostită de folclor: „Drept să vă spun, acasă n-am ascultat Bach!“

Studentă la Conservatorul din București, în anul III, o tânără de etnie romă vrea să ducă mai departe folclorul românesc. Alina Parnescu s-a născut la Rovinari, Gorj, și recunoaște că acasă nu a ascultat Bach. A crescut cu muzica lăutărească, iar bunicii au fost cei care au crezut primii că nepoata lor are talent și ureche muzicală.

Alina Parnescu este o interpretă de muzică populară cunoscută și răsfățata concursurilor și festivalurilor din România. Spune că întotdeauna și-a dorit să-și depășească limitele pentru a demonstra că are calități și merită să fie apreciată.

Despre muzică, Alina spune că este rațiunea ei de a fi, iar scena, locul unde simte că trăiește cu adevărat. Prin melodiile sale transmite publicului toată dragostea și bucuria pentru valorile naționale.

În prezent, Alina Parnescu, în vârstă de 22 de ani, este studentă, în anul III, la Pedagogie Muzicală în cadrul Universității Naționale de Muzică din București.

Dragostea pentru muzică i-a fost insuflată de bunici, astfel că Alina încă de mică a fost înconjurată de acorduri lăutărești.

„Mamaie și tataie au fost cei care m-au îndemnat să cânt, dar sincer mi-a plăcut și mie. Simțeam o chemare din suflet către muzica populară. Știu că mai am multe de învățat, iar drumul spre performanță nu se va opri niciodată. Mama, cei doi bunici și patru unchi au făcut tot posibilul să nu simt că din viața mea lipsește ceva sau cineva. Ei sunt mândri de mine. La noi în casă întotdeauna a fost o atmosferă plăcută, iar muzica ne-a adus pe toți aproape unul de celălalt. M-am simțit extraordinar în acest mediu și pot spune că altceva în viață nu mi-aș mai dori. De fapt, atunci când ai muzica în inimă, ai totul“, mărturisește tânăra pentru „Weekend Adevărul“.

„În lumea de unde vin, muzica nu își avea esența în partitură"

Aventura fetei către muzică a fost dificilă, pentru că repetițiile erau solicitante pentru un copil, însă nimic nu a descurajat-o. Cu ambiție și cu multă seriozitate, Alina a reușit să facă progrese remarcabile în fiecare zi, lucru confirmat mai târziu de premiile obţinute în cadrul mai multor concursuri de muzică populară.

„Am crescut într-o atmosferă muzicală, însă drept să vă spun, acasă, la Rovinari, n-am ascultat Bach. Am crescut cu folclor, cu muzica lăutarească și cu glasurile lui mamaie și al lui tataie care mi-au fost carte de căpătâi. Mai apoi, am mers la Clubul Copiilor, unde am întâlnit-o pe doamna Emilia Drăgotoiu-Nanu, sub a cărei atentă îndrumare am urcat prima dată pe scenă. Dumneaei mi-a șlefuit talentul, m-a învățat să simt, să înțeleg și să transmit ce cânt.

Eu cânt folclor, muzică populară, muzică lăutarească, folclorizată și tot ce îmi place și tot ce pot simți. Am ocolit puțin calea spre muzica teoretică, pentru că, în lumea de unde vin eu, muzica pe care o auzisem și cu care trăisem nu își avea esența în partitură.

Dar curiozitatea și dorința care mereu m-au obligat să îmi depășesc limitele m-au făcut să dau admiterea la Conservator. Eu, până în august 2019, cântam empiric, grație genei, cu siguranță, grație etniei, însă cu ajutorul domnului profesor Florin Berculescu am reușit să deprind într-un timp relativ scurt destule cunoștințe muzicale teoretice, cât să nu mă izbesc prea tare de viziunea pe care eu nu o cunoșteam asupra muzicii“, povestește Alina.

Lumina vine din oameni

Deși nu și-ar fi dorit niciodată să treacă prin experiențe neplăcute, Alina Parnescu recunoaște că au fost momente când i-a fost frică de cei din jur, pentru că era de etnie romă. Nu a deranjat pe nimeni, nu a jignit, însă a fost ținta mai multor răutăți.

„Nu mi-a fost rușine niciodată cu etnia din care fac parte, cât frică. Mi-a fost frică de faptul că nu voi fi evaluată la adevărata mea valoare, ci doar după preconcepțiile malițioase. Acest lucru mi-a dat mereu de gândit. Cu timpul, am învățat să mă relaxez, pentru că am căpătat experiență și mi-am dat seama că doar prin ceea ce sunt și prin realizările mele pot demonstra celor de lângă mine că se înșală. Cred că nu este dificil deloc să inspiri, să schimbi mentalități. Lumina vine din oameni, din interiorul lor, nu din culoarea pielii“, este de părere tânăra studentă.

„Am urcat și încă urc spre idealul meu"

Încurajată și sfătuită de familie, sprijinită în orice moment, Alina a reușit să depășească toate greutățile. „Ca să răzbesc în viață am avut oameni aproape. Am știut întotdeauna că pot conta pe ajutorul bunicilor mei, al mamei, al lui Vergi, Milianei, Cătă și Carol. Ei sunt cei cărora le datorez devenirea mea. Nu cred că am pornit pe acest drum cu avantaje. Am avut de partea mea doar talentul și dorința de a mă realiza, de a avea o carieră frumoasă. Am urcat și încă urc spre idealul meu, cu puterile mele. Însă, am un dar, de la Dumnezeu, și anume darul de a cânta“, spune tânăra.

„Pe fir de baladă“, premiul 1 – Târgu-Jiu; „Cununa petrolului“, premiul 1 – Moreni; Festivalul „Elena Roizen“ premiul 2 și premiul special al juriului la un concurs de muzică populară desfășurat la Ovidiu (Constanța) sunt doar câteva dintre premiile pe care le-a obținut.

„Trebuie să ai răbdare pentru a ajunge la performanță. Este un timp continuu care trebuie dedicat. Dacă vrei să ajungi o vedetă populară trebuie să îți dedici viața, ca să poți descoperi cu adevărat tainele și misterele românului, pentru că ele sunt multe și complexe. Muzica înseamnă dăruire, ore de studiu, pasiune și talent. Dacă una dintre ele lipsește, reușita este compromisă. Pe lângă toate acestea, trebuie să ai și trăire pe scenă, dacă doar interpretezi mecanic o piesă, publicul simte, nu-ți va oferi încrederea sa“, explică Alina Parnescu.

Gena pasiunii pentru muzică

Tânăra spune că muzica populară face parte din ființa sa, iar piesele pe care le interpretează transmit ceea ce ea simte: dragoste pentru folclor, bucurie și dorința de a-i face fericiți pe oameni.

„Întotdeauna am considerat că aceste melodii populare mi se potrivesc. Probabil este vorba și despre o genă pe care am moștenit-o, altfel nu se explică pasiunea mea pentru muzica populară. Bunicii doar mi-au deschis ochii pe acest drum, restul a venit din partea mea, cu multă muncă și cu sute de ore de perfecționare a tehnicii vocale“, povestește tânăra artistă.

Interpretările sale de excepție au fost apreciate și în cadrul unei emisiuni naționale de tinere talente, unde Alina a participat la competiție alături de alți tineri artiști. „Cred că aceasta este menirea mea: să duc mai departe cântecul popular. Cu ambiție și cu seriozitate poți reuși în viață, mai ales atunci când faci totul pe cont propriu. Întotdeauna mi-am dorit să fiu cea mai bună în ceea ce fac, să demonstrez că adevărata valoare a unui om vine din interior, din trăirile, caracterul și puterea de a-i inspira pe alții“, spune Alina.