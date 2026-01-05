Video S-au întâlnit cu ursul lângă o pârtie de schi din Straja: doi tineri au lăsat schiurile și au sunat la 112

Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiază în zona telecabinei din stațiunea Straja, în apropierea unei pârtii de schi. Jandarmii montani au intervenit de urgență pentru a îndepărta animalul și pentru a preveni orice incident, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara.

Animalul a fost observat de doi tineri care intenționau să se deplaseze de la telegondolă spre mașina personală. Speriindu-se la vederea ursului, aceștia și-au abandonat echipamentele de schi și au sunat la numărul de urgență 112.

„Jandarmii au recuperat echipamentele și i-au condus pe cei doi turiști în siguranță la mașină. Ulterior, a fost constituită echipa de intervenție, fiind desfășurate acțiuni de îndepărtare a animalului prin mijloace acustice și luminoase, precum și patrulări în zonă împreună cu paznicul de vânătoare”, a precizat IJJ Hunedoara.

Mesaj RO-Alert pentru turiști

Administratorul pârtiei a fost informat pentru a intensifica măsurile de siguranță, iar la fața locului a fost direcționat un echipaj SMURD. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara a emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza turiștii aflați în stațiune.

Jandarmii montani din Straja au menținut măsurile preventive pentru eliminarea oricărui risc și le reamintesc cetățenilor ca, în cazul observării animalelor sălbatice în zone turistice, să nu se apropie de acestea și să apeleze imediat numărul de urgență 112.