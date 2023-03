Turla unei biserici, lovită de trăsnet. Semn divin, strigă enoriașii din Udați-Lucieni VIDEO

Turla bisericii din localitatea Udaţi-Lucieni, judeţul Buzău, a fost lovită de trăsnet, luni seară, 27 martie 2023. Oamenii din sat spun că acesta este un semn de la Dumnezeu.

În județul Buzău, episodul de vreme rea s-a instalat luni seară, 27 martie 2023, când cerul s-a întunecat și a dezlănțuit tunete și fulgere peste satele din Bărăgan. Un trăsnet puternic a avariat acoperișul unei biserici din comuna Smeeni.

În zona de câmpie a județului Buzău, vântul suflă cu putere de luni după-amiază. Vremea s-a schimbat brusc, rafalele fiind însoțite de episoade scurte de ploaie și descărcări electrice.

Chiar dacă au fost scurte ca intensitate, trăsnetele înregistrate luni seară au produs panică în rândul sătenilor din Udați-Lucieni, cătun al comunei Smeeni, mai ales printre bătrânii care locuiesc in apropierea bisericii comunității.

Un trăsnet a lovit turla bisericii, în jurul orei 18.30, iar urmele lăsate pe acoperiș sunt vizibile. Porțiuni din tablă au fost smulse cu tot cu materialul izolator și aruncate lângă zidul bisericii și în curtea unui vecin, pe ele fiind vizibile semne de ardere.

Fulgerul nu a provocat incendiu în biserică, însă a suferit câteva avarii la acoperișul turlei.

Oamenii din sat spun că acesta este un semn de la Dumnezeu, pentru că lumea a devenit rea. Alții cred că trăsnetul putea avea urmări devastatoare, dacă provoca un incendiu sau lovea vreo casă cu mulți oameni în ea.

„Trei pocnituri puternice s-au auzit, apoi a luat lumina, iar când am ieșit la poartă am văzut turla distrusă. Dumnezeu ne-a dat un semn, dar nu a vrut să ne pedepsească, acum, în Săptămâna Mare”, a declarat pentru „Adevărul“ Ilinca Clătici, localnică din Udați-Lucieni.

Până marţi, 28 martie 2023, ora 23.00, zona de munte a Buzăului se află sub cod portocaliu de vreme rea. În acelaşi interval este valabilă o atenţionare cod galben în cea mai mare parte a județului, unde vântul înregistrează local şi temporar intensificări, cu viteze de 50-65 km/h şi izolat peste 70-75 km/h.

Trăsnetul este o descărcare electrică produsă între nor și pământ. Este însoțită de fulger și tunet. Tensiunea între un nor și pământ a fost măsurată la câteva zeci de milioane de volți. La nivel mondial, trăsnetul provoacă zeci de mii de victime umane în fiecare an.